Vụ chủ cơ sở nha khoa hành hung khách: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Ngày 8/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế TPHCM liên quan đến sự việc xảy ra tại nha khoa Tuyết Chinh.

Theo đó, Cục nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh (Hạnh Thông, TPHCM).

Cô gái tố bị chủ cơ sở nha khoa hành hung ở phường Hạnh Thông (Ảnh: Chụp lại từ clip).

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục đề nghị Sở Y tế TPHCM xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên. Đồng thời, Sở khẩn trương kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên y tế của cơ sở.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế trước ngày 15/9.

Ngày 7/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát tại một phòng khám nha khoa. Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 3/9, tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (Hạnh Thông, TPHCM).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một phụ nữ ngồi trong phòng khám lời qua tiếng lại với người mặc áo blouse, được cho là bác sĩ nha khoa tại phòng khám.

Thời điểm trên, cô gái dùng điện thoại quay clip thì bị người phụ nữ cầm gậy đe dọa, kéo ngã và giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà. Sau khi xảy ra vụ việc, cô gái đã trình báo công an.

Nhà chức trách xác định cô gái bị tấn công trong clip là chị N.T.T.T. (SN 1994, quê Đắk Lắk), người mặc áo blouse trong clip là N.T.T.C. (chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình chị T. đến cơ sở này điều trị răng.