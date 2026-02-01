Công an "thần tốc" giúp người phụ nữ lấy lại 450 triệu đồng chuyển nhầm

Ngày 1/2, Công an phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng thông tin đã phối hợp với ngân hàng hỗ trợ một người dân lấy lại thành công 450 triệu đồng bị chuyển nhầm.

Trước đó, chị Phan Thục Đoan (SN 1997, trú tại phường Tam Kỳ, Đà Nẵng) đã đến Công an phường Bàn Thạch trình báo về việc vô tình chuyển nhầm số tiền lớn 450 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ.

Chị Đoan trình báo công an sau khi chuyển nhầm số tiền lớn (Ảnh: Công an phường Bàn Thạch).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Bàn Thạch đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, liên hệ làm việc với ngân hàng để giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, danh tính người nhận tiền nhầm nhanh chóng được xác định là chị T.V.M.L. (SN 2003, trú tại TPHCM). Sau khi được cơ quan công an liên hệ và giải thích rõ ràng, chị L. đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận cho chị Đoan.

Hành động đẹp của chị L. cùng sự hỗ trợ "thần tốc" của Công an phường Bàn Thạch đã kịp thời bảo vệ tài sản cho người dân, lan tỏa niềm tin và những giá trị tích cực trong cộng đồng.

"Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ nhiệt tình và kịp thời của các anh Công an phường Bàn Thạch. Bằng các phương pháp nghiệp vụ, các anh đã giúp đỡ tôi và gia đình lấy lại tiền trong vòng 3 ngày", chị Đoan chia sẻ.

Qua sự việc này, Công an phường Bàn Thạch cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Trong trường hợp không may chuyển nhầm hoặc nhận được tiền từ người lạ, hãy nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý an toàn, đúng quy định pháp luật.