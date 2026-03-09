Cục CSGT lên tiếng về clip "CSGT dùng ô tô công vụ chắn ngang đường"

Liên quan tới hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, CSGT sử dụng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện vi phạm tại km23+100 quốc lộ 4C, thuộc xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang, ngày 9/3, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có thông tin chính thức về sự việc.

Theo Cục CSGT, sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra, xác minh. Theo đó, nhà chức trách khẳng định, không có việc CSGT dùng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện.

Hình ảnh xe công vụ của CSGT đang lùi vào vị trí đỗ an toàn để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại một điểm (Ảnh: Cắt từ clip).

"Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã chấp hành đúng quy trình công tác, đúng quy định của Bộ Công an. Thời điểm trên, xe công vụ đang lùi vào vị trí đỗ an toàn để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại một điểm.

Do đoạn đường thẳng, hẹp, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên tổ công tác đã bố trí cán bộ cảnh báo phương tiện từ hai hướng nhằm bảo đảm an toàn. Nội dung phản ánh trên mạng xã hội là không đúng bản chất sự việc", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Cũng theo cảnh sát, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội chỉ là một phần hình ảnh bị cắt ghép, không phản ánh đầy đủ diễn biến toàn bộ vụ việc, dẫn đến một số tài khoản đăng tải, bình luận gây hiểu nhầm. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đã chia sẻ, ủng hộ lực lượng CSGT và đề nghị nhìn nhận sự việc một cách khách quan.

Cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.