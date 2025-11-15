Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 48D, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Những ngày qua, mưa liên tục đã khiến nhiều vị trí taluy dương, âm trên quốc lộ 48D bị trượt, đất đá đổ xuống mặt đường, có nơi gần như lấp kín phần xe chạy.

Đặc biệt, tại xóm Mới, Châu Phong (xã Hùng Chân), một đoạn quốc lộ bị sụt lún, sạt xuống con suối lớn phía dưới, tạo thành hố sâu nguy hiểm.

Quốc lộ 48D bị hư hỏng nặng tại địa bàn xóm Mới, xã Hùng Chân (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Đất đá tràn xuống ngay sau cơn mưa, đi xe máy rất sợ vì đường trơn, chỉ cần trượt bánh là có thể lao xuống vực”, anh Sầm Văn Chung, người dân xã Hùng Chân, lo lắng chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hùng Chân, cho biết trên tuyến quốc lộ 48D qua địa bàn xã hiện có 16 điểm sạt lở nguy hiểm.

“Chúng tôi đang huy động lực lượng khắc phục, đồng thời theo dõi diễn biến để có biện pháp ứng phó kịp thời. Trước mắt, xã đã mở tạm một lối để các phương tiện có thể qua lại, sau đó sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm”, ông Hòa nói.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ đã cử lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức thu dọn đất đá. Tuy nhiên, do mưa vẫn tiếp diễn nên nguy cơ sạt trượt tái diễn vẫn rất cao.

Sụt lún đầu mố cầu Sốp Lịch, km139+596 trên quốc lộ 48D đoạn qua xã Hùng Chân (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong khi đó, quốc lộ 48D qua địa bàn xã Mường Quàng cũng xuất hiện có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phía xã cũng đã báo cáo lên cấp trên và đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Quốc lộ 48D là tuyến giao thông huyết mạch nối từ huyện Quỳ Hợp cũ tới trung tâm xã Mường Quàng và các xã vùng sâu như Tri Lễ, Quế Phong…

Sạt ta luy âm kéo một mảng đường nhựa quốc lộ 48D đoạn km138, xã Hùng Chân bị hư hỏng nặng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Địa hình đồi dốc, nền đất yếu khiến tuyến đường này thường xuyên bị sạt lở mỗi khi có mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đại diện Công ty cổ phần 496 Nghệ An, đơn vị quản lý tuyến đường, cho biết hiện lực lượng kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra toàn tuyến, đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất phương án xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong thời gian tới.