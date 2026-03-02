Chủ xe ở TPHCM lo lắng khi áp dụng phương pháp mới kiểm định khí thải ô tô

Ngày 2/3, các cơ quan đăng kiểm tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước triển khai thực hiện kiểm định khí thải ô tô theo quy trình, phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường. Việc kiểm định được áp dụng theo Quyết định số 43-2025-QĐ-TTg ngày 28/11/2025.

Lo lắng

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số chủ ô tô ở TPHCM sáng cùng ngày lái xe đi kiểm định với tâm trạng lo lắng khi mức khí thải được siết chặt hơn so với trước.

Ông Cường (50 tuổi, ngụ phường Tân Phú) cho biết, gần 6h sáng nay, ông lái chiếc Toyota Innova đời 2017 đến Trung tâm Đăng kiểm 50-02S, phường Hòa Bình. Dù đi sớm nhưng đã có hàng chục phương tiện xếp hàng chờ trước đó.

Trong lúc chờ kiểm định, ông khá hoang mang khi biết đây là ngày đầu áp dụng chuẩn khí thải mới. Ông lo nếu xe trượt đăng kiểm sẽ ảnh hưởng đến công việc của gia đình.

Các ô tô đang được kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm 50-02S sáng 2/3 (Ảnh: An Huy).

Theo ông Cường, biết việc siết chuẩn khí thải, ông đã đưa xe đi bảo dưỡng toàn diện trước khi đăng kiểm. “Tôi chi gần 2 triệu đồng để thay nhớt, bảo dưỡng lọc gió, vệ sinh buồng đốt, vòi phun… trước khi đem xe đi kiểm định”, chủ xe nói.

Đến hơn 9h, xe ông Cường đạt kiểm định sau nhiều bước kiểm tra tại trung tâm. Ông vui vẻ chờ nhận hồ sơ, dán tem rồi ra về.

Ông Hùng (65 tuổi, ngụ phường Phú Thọ) sáng nay cũng lái chiếc Toyota Fortuner đời 2010 đến Trung tâm Đăng kiểm 50-02S để kiểm định, trong tâm trạng hồi hộp vì xe đã cũ.

Tuy nhiên, khi đến trung tâm, ông được thông tin xe đời cũ áp dụng mức khí thải theo quy định tương ứng với năm sản xuất, xe đời mới áp dụng theo mức khác, không phải tất cả phương tiện đều chung một mức.

“Tôi chạy xe gia đình nên mỗi năm chỉ đi 5.000-6.000km. Trước khi kiểm định cũng bảo dưỡng kỹ. Việc Nhà nước siết quy định khí thải như vậy tôi thấy hợp lý, góp phần bảo vệ môi trường, không để xe cũ nát thải khói mù mịt ra đường”, ông Hùng nói.

Từ 1/3, kiểm định khí thải ô tô sẽ thực hiện theo quy trình, phương pháp kiểm tra mới (Ảnh: An Huy).

Một chủ phương tiện cho rằng khi siết chuẩn khí thải, các chủ xe sẽ nâng cao ý thức bảo dưỡng định kỳ để máy móc vận hành ổn định. Nếu phương tiện hư hỏng, họ sẽ sửa chữa thay vì điều khiển xe không đảm bảo kỹ thuật ra đường, gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường.

Máy móc trục trặc

Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-07V (phường Bình Tân), việc áp dụng phương pháp kiểm định mới trong sáng nay xảy ra trục trặc, khiến hàng chục xe phải chờ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện trung tâm cho biết quy trình kiểm định theo phương pháp mới phát sinh một số lỗi kỹ thuật nên chưa thể thực hiện kiểm định phương tiện.

“Chúng tôi đang chờ bộ phận kỹ thuật khắc phục sự cố để tiếp tục vận hành. Hàng chục xe đến đăng kiểm trong sáng nay phải chờ tại trung tâm”, vị này nói.

Một lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại TPHCM cho biết, khi áp dụng phương pháp mới, các đơn vị bổ sung thêm một số thiết bị đo nhiệt độ dầu để đảm bảo an toàn cho phương tiện khi kiểm tra. Từ nay, tiêu chuẩn khí thải sẽ được siết chặt hơn.

Theo vị này, trước đây, xe được bảo dưỡng tốt vẫn có thể đạt kiểm định như bình thường. Hiện áp dụng 5 mức chuẩn khí thải, phương tiện sẽ được phân loại theo năm sản xuất để áp dụng mức tương ứng. Việc này nhằm loại bỏ những xe quá cũ, không được bảo dưỡng đúng quy định.

Một đăng kiểm viên kiểm tra hệ thống đèn ô tô (Ảnh: An Huy).

“Những xe sản xuất trước năm 2000, nếu bảo dưỡng tốt, vẫn có thể đạt chuẩn Euro 3, 4. Người dân không nên quá lo lắng”, lãnh đạo trung tâm đăng kiểm chia sẻ.

Ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết, Quyết định 43/2025 đưa ra lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải với ô tô theo năm sản xuất. Lộ trình này yêu cầu xe theo từng niên hạn phải đáp ứng một mức khí thải nhất định (theo thang đo khí thải từ mức 1 đến 5, tương đương Euro 1 đến Euro 5). Lộ trình cũng xác định yêu cầu khắt khe hơn với ô tô lưu thông ở TPHCM và Hà Nội.

Việc kiểm định khí thải ô tô không đơn thuần là "đạt" hay "không đạt". Trạm đăng kiểm phải xác định rõ mức khí thải theo từng mức, đồng thời thể hiện mức khí thải này trong giấy chứng nhận kiểm định và tem đăng kiểm. Đơn cử, xe đạt khí thải mức 1, 2, 3... sẽ được thể hiện rõ trên tem.