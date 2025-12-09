TPHCM gấp rút chuẩn bị trạm kiểm định khí thải ô tô theo lộ trình mới

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi sở, ngành và các trung tâm đăng kiểm ô tô về việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô theo Quyết định 43/2025 vừa được Chính phủ ban hành.

Theo Sở Xây dựng, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý các mốc thời gian và lộ trình áp dụng trên địa bàn TPHCM; chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý.

Trạm đăng kiểm ô tô tại TPHCM (Ảnh minh họa: An Huy).

Đối với các cơ sở đăng kiểm, Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương rà soát lại các dụng cụ, thiết bị kiểm định phương tiện tại cơ sở mình, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm; tuân thủ việc kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

Các trạm đăng kiểm cần chủ động đầu tư, nâng cấp trang bị kỹ thuật tại cơ sở mình theo lộ trình quy định; xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định phương tiện.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các trạm khẩn trương liên hệ Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hướng dẫn, cập nhật chương trình phần mềm kiểm định và các cấu hình kỹ thuật liên quan, bảo đảm việc kiểm định xe tuân thủ đúng quy định mới.

Trước đó, ngày 28/11, Chính phủ đã ban hành Quyết định 43/2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô. Theo đó, ô tô lưu thông trên đường phải đáp ứng các mức khí thải khác nhau tùy thuộc vào năm sản xuất của xe. Các mức khí thải được chia theo thang 1, 2, 3, 4, 5, tương đương từ Euro 1 đến Euro 5.

Quyết định này áp dụng cho ô tô lưu thông trên toàn quốc và có yêu cầu khắt khe hơn với xe chạy trên địa bàn Hà Nội, TPHCM. Đơn cử, ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 chạy trên địa bàn Hà Nội và TPHCM phải áp dụng quy chuẩn khí thải Mức 4 (Euro 4) từ 1/1/2027.