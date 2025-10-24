Chủ xe cứu trợ xin lỗi chủ ô tô con sau lùm xùm đền 100 triệu đồng

Ngày 24/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh V.M.H. (SN 1999, trú tại Thanh Hóa) cho biết ô tô con Honda City của anh đã được sửa chữa xong sau gần nửa tháng kể từ khi xảy ra va chạm với xe tải của đoàn cứu trợ tỉnh Đắk Lắk.

“Tôi chỉ sửa chữa chứ không thay mới phụ tùng, tổng chi phí hết 45 triệu đồng. Chi phí này đã bao gồm cả khoản hỗ trợ của đại lý”, anh H. nói.

Xe Honda City của anh H. đã được nhân viên đại lý sửa chữa xong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh H. chia sẻ thêm, sau khi cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng là admin các trang mạng xã hội, chủ xe tải (quê Đắk Lắk) đã gọi điện xin lỗi anh về vụ việc, đồng thời đăng lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội.

“Chủ xe tải gọi điện xin lỗi và nói rằng do không kiểm chứng thông tin trước khi đăng bài, khiến tôi bị ảnh hưởng và gây ra nhiều ý kiến trái chiều”, anh H. nói.

Chủ xe Honda City cũng cho biết sau vụ tai nạn, cuộc sống của anh bị xáo trộn. Anh cảm thấy buồn vì khi sự việc chưa được làm rõ, cộng đồng mạng đã công kích, thậm chí chửi bới.

“Công việc của tôi rất cần xe để di chuyển, nên từ khi xảy ra tai nạn, tôi bị ảnh hưởng nhiều. Chiếc Honda City gắn bó với tôi từ năm 18 tuổi, là món quà bố mẹ tặng. Từ trước đến nay, tôi luôn bảo dưỡng và sửa chữa tại đại lý chính hãng, không đưa ra ngoài”, anh H. chia sẻ.

Hiện trạng chiếc xe con sau khi xảy ra tai nạn (Ảnh: Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa cung cấp).

Về chi phí sửa chữa, anh H. cho biết sau khi nhận báo giá từ hãng, bản thân anh cũng cân nhắc nên quyết định chọn phương án sửa chữa để giảm chi phí.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/10, xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra miền Bắc, khi đi đến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra va chạm với ô tô con Honda City của anh H..

Sau va chạm, chủ xe tải trong đoàn cứu trợ đồng ý bồi thường 100 triệu đồng, căn cứ theo bảng báo giá từ Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa.

Tuy nhiên, một thành viên của đoàn cứu trợ sau đó đăng clip lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng “đánh giá” về bảng giá phụ tùng và dịch vụ của hãng. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng báo giá quá cao.

Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của đại lý.

Theo đại lý, ngày 11/10, anh H. đã liên hệ để báo về vụ tai nạn và yêu cầu báo giá sơ bộ dựa trên hình ảnh hiện trường. Ban đầu, đại lý báo giá chi phí thay thế phụ tùng khoảng 73 triệu đồng.

Sau khi anh H. thông tin thêm về tình trạng xe đánh lái nặng, nhân viên đại lý ghi nhận khả năng hư hỏng hệ thống treo và nâng tổng chi phí dự kiến lên 91 triệu đồng.

Đối tượng Đào Quang Hà bị tạm giữ hình sự vì liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện sau vụ va chạm giao thông (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngày 12/10, xe được đưa về đại lý để kiểm tra thực tế. Kỹ thuật viên đề xuất phục hồi một số bộ phận thay vì thay mới, giúp giảm chi phí sửa chữa. Anh H. đồng ý với mức giá còn 45 triệu đồng.

Do chủ xe Honda City đã nhận trước 100 triệu đồng, anh H. chuyển lại 55 triệu đồng cho chủ xe tải trong đoàn cứu trợ. Tuy nhiên, chủ xe cứu trợ không nhận lại mà chủ động chuyển trả lại cho anh H..

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các đối tượng đã không kiểm chứng thông tin, đăng tải bài viết cho rằng chủ xe ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa chữa nhằm chiếm đoạt 100 triệu đồng.