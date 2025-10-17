Vụ xe cứu trợ đền 100 triệu đồng: Tạm giữ 2 Admin “Beat 36 Thanh Hóa”

Ngày 17/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Đăng Đức (SN 1992, trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An).

Hai đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11/10, một thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, phản ánh chủ ô tô biển kiểm soát 36A-349.xx đòi đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe. Clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Từ nguồn clip trên, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh - với vai trò là người quản lý các trang fanpage “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa” - đã không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa chữa để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, Khánh còn có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.

Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/10, xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra miền Bắc, khi đi đến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) xảy ra va chạm với ô tô con Honda City biển kiểm soát Thanh Hóa.

Sau va chạm, chủ xe tải trong đoàn thiện nguyện đã đồng ý bồi thường 100 triệu đồng dựa trên bảng báo giá từ đại lý Honda ô tô Thanh Hóa.

Một thành viên trong đoàn cứu trợ sau đó đăng clip lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng đánh giá về bảng giá phụ tùng và dịch vụ của hãng. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng báo giá quá cao.

Sau khi vụ việc gây xôn xao, đại lý Honda ô tô Thanh Hóa đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của đại lý.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa cung cấp).

Theo đại lý, ngày 11/10, anh V.M.H. (chủ xe Honda City) đã liên hệ để báo về vụ tai nạn và yêu cầu báo giá sơ bộ dựa trên hình ảnh hiện trường. Ban đầu, đại lý báo giá chi phí thay thế, sửa chữa khoảng 73 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi anh H. thông tin thêm về tình trạng xe đánh lái nặng, nhân viên đại lý đã ghi nhận khả năng hư hỏng hệ thống treo và nâng tổng chi phí dự kiến lên 91 triệu đồng.

Ngày 12/10, xe được đưa về đại lý để kiểm tra thực tế. Sau khi đánh giá, kỹ thuật viên đề xuất có thể phục hồi một số bộ phận thay vì thay mới, đồng thời hỗ trợ giảm chi phí sửa chữa. Anh H. đồng ý với mức giá còn 45 triệu đồng.

Do chủ xe Honda City đã nhận trước 100 triệu đồng, sau khi thống nhất mức giá 45 triệu tại đại lý, anh H. đã chuyển lại 55 triệu đồng cho chủ xe tải trong đoàn cứu trợ. Tuy nhiên, chủ xe cứu trợ không nhận lại số tiền này mà chủ động chuyển trả lại cho anh H..