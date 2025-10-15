Vụ xe cứu trợ đền 100 triệu đồng: Chưa chốt được phương án xử lý

Ngày 15/10, đại diện đại lý Honda Ôtô Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ xe tải của đoàn cứu trợ va chạm với ô tô con trên cao tốc và đền bù 100 triệu đồng, hiện các bên vẫn chưa chốt được hướng xử lý. Vì vậy, đại lý chưa thể sửa chữa chiếc xe theo báo giá đã gửi cho chủ phương tiện.

“Phải đợi khách hàng chốt phương án xử lý mới làm được. Chủ xe Honda City đang đợi phía công an làm việc rồi mới quyết định theo quy trình”, đại diện đại lý nói.

Đại lý Honda Ôtô Thanh Hóa cũng cho biết thêm, cả đại lý và chủ xe Honda City đều đang chờ tài xế xe tải của đoàn cứu trợ từ miền Bắc trở về Thanh Hóa để làm việc với cơ quan công an, thống nhất phương án xử lý.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa cung cấp).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/10, xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra miền Bắc, khi đi đến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) thì va chạm với ô tô con Honda City biển kiểm soát Thanh Hóa.

Vụ việc gây nhiều tranh cãi về tính hợp lý của mức bồi thường. Sau va chạm, chủ xe tải trong đoàn thiện nguyện đã đồng ý bồi thường 100 triệu đồng dựa trên bảng báo giá từ đại lý Honda Ôtô Thanh Hóa.

Một thành viên trong đoàn cứu trợ sau đó đăng clip lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng đánh giá về bảng giá phụ tùng và dịch vụ của hãng. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng báo giá quá cao.

Sau khi vụ việc gây xôn xao, đại lý Honda Ôtô Thanh Hóa đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của đại lý.

Theo đại lý, ngày 11/10, anh V.M.H. (chủ xe Honda City) đã liên hệ để báo về vụ tai nạn và yêu cầu báo giá sơ bộ dựa trên hình ảnh hiện trường. Ban đầu, đại lý báo giá chi phí thay thế, sửa chữa khoảng 73 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi anh H. thông tin thêm về tình trạng xe đánh lái nặng, nhân viên đại lý đã ghi nhận khả năng hư hỏng hệ thống treo và nâng tổng chi phí dự kiến lên 91 triệu đồng.

Ô tô con bị hư hỏng chưa thể sửa chữa do chưa chốt được phương án (Ảnh: Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa cung cấp).

Ngày 12/10, xe được đưa về đại lý để kiểm tra thực tế. Sau khi đánh giá, kỹ thuật viên đề xuất có thể phục hồi một số bộ phận thay vì thay mới, đồng thời hỗ trợ giảm chi phí sửa chữa. Anh H. đồng ý với mức giá còn 45 triệu đồng.

Đại lý khẳng định toàn bộ báo giá đều được lập trên phần mềm chính thức, có dấu đỏ và đã cung cấp cho cơ quan công an.

Đại diện đại lý cũng cho biết thêm, do chủ xe Honda City đã nhận trước 100 triệu đồng, sau khi thống nhất mức giá 45 triệu tại đại lý, anh H. đã chuyển lại 55 triệu đồng cho chủ xe tải trong đoàn cứu trợ. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, chủ xe cứu trợ không nhận lại số tiền này mà chủ động chuyển trả lại cho anh H..