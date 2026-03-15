Chủ tịch Quốc hội: Bầu ra người đại biểu xứng đáng cho kỷ nguyên mới

Sáng 15/3, gần 9,7 triệu cử tri TPHCM thực hiện quyền công dân để bầu ra 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 125 đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu HĐND phường, xã, đặc khu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu 14 của TPHCM (Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn).

Sau lễ chào cờ, phổ biến nội quy bầu cử và thực hiện các thủ tục kiểm tra, niêm phong thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ, việc bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 14 của TPHCM sẵn sàng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cùng các lãnh đạo Trung ương và TPHCM là những cử tri đầu tiên thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 của TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Sau khi thực hiện bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ cảm xúc khi tham gia bầu cử, gửi gắm thông điệp tới cử tri cả nước.

Quyền và trách nhiệm thiêng liêng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, với sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

"Tôi hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử đã triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tôi mong rằng các cơ quan tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sát sao để cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp nhất", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng với sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và sự hưởng ứng, đồng thuận của cử tri cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chắc chắn thành công tốt đẹp.

Gửi gắm thông điệp tới cử tri cả nước nhân ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI lần này càng có ý nghĩa khi đánh dấu 80 năm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên của Quốc hội.

"Tôi tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Chủ tịch Quốc hội nói.

Lời cam kết của Chủ tịch Quốc hội

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và tập thể lãnh đạo TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào những nội dung trọng tâm để đất nước phát triển nhanh, bền vững, TPHCM phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, vươn lên mạnh mẽ, người dân có được cuộc sống chất lượng cao.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội quan tâm đến việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật.

Những việc trên nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù, vượt trội của thành phố, nhất là về quy hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, khoa học công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xem bảng niêm yết thông tin ứng viên (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề cập việc thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Lãnh đạo Quốc hội cũng đề cập tới việc thu hút nhân tài trong các lĩnh vực then chốt; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Khi trúng cử, Chủ tịch Quốc hội cam kết kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Quốc hội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước; tiếp nhận, phối hợp giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Ông cũng chỉ đạo giải quyết căn cơ nhiều vấn đề cấp bách của thành phố như ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học.

Các vấn đề khác được trình bày trong chương trình hành động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là góp phần xây dựng bộ máy hành chính của thành phố tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, vượt qua mọi khó khăn trong nhân dân, phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, địa bàn dân cư “sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh”.

Chủ tịch Quốc hội cũng cam kết cùng cả nước và TPHCM quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.