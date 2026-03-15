Đưa thùng phiếu đến tận nơi để 17 cử tri đặc biệt ở TPHCM bầu cử

Sáng 15/3, hòa chung không khí người dân cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cử tri đang được điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM) đã trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Cử tri Trần Toàn bỏ lá phiếu bầu vào thùng phiếu (Ảnh: T.Đ.).

Đây là những cử tri có hoàn cảnh đặc biệt khi mang trên mình vết thương, di chứng chiến tranh, mất sức lao động và đang được điều dưỡng, chăm sóc tại trung tâm.

Tại xã Long Hải, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất thuộc khu vực bầu cử số 53 với 611 cử tri, trong đó có 17 thương binh, bệnh binh đang được điều trị tại trung tâm.

Từ sáng sớm, các cử tri tại trung tâm đã chuẩn bị trang phục chỉnh tề, chờ thành viên Ủy ban Bầu cử đưa thùng phiếu phụ cùng lá phiếu đến để thực hiện quyền bầu cử.

Cử tri tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất là những thương binh, bệnh binh gặp khó khăn trong việc di chuyển (Ảnh: T.Đ.).

Ông Trần Toàn (67 tuổi) bày tỏ niềm vinh dự khi được thực hiện quyền bầu cử. Do di chứng chiến tranh, ông Toàn bị liệt hai chân và phải ngồi một chỗ suốt hàng chục năm qua.

“Tôi cũng muốn được đến điểm bầu cử để trải nghiệm không khí ngày hội của đất nước, nhưng sức khỏe không cho phép. Tuy vậy, tôi vẫn rất vui, nằm ở nhà, được các cấp chính quyền vẫn nhớ và trao cho mình quyền công dân”, ông Toàn chia sẻ.

Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất đang điều trị nội trú cho 31 bệnh nhân, trong đó có 14 người mắc bệnh tâm thần, không nhận thức được hành vi nên không được tham gia bầu cử.

Đợt bầu cử lần này, xã Long Hải có 63 khu vực bầu cử với hơn 18.000 cử tri.

Tại đặc khu Côn Đảo, từ sáng sớm, khắp các tuyến đường trên đảo đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân. Tại các khu vực bầu cử, không khí diễn ra trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo Lê Hoàng Hải bỏ lá phiếu đầu tiên tại địa phương (Ảnh: Lý Huyền).

Đông đảo cử tri có mặt từ sớm, xếp hàng trật tự, thực hiện nghi thức khai mạc, làm thủ tục nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Với mỗi lá phiếu được cẩn trọng lựa chọn và bỏ vào thùng phiếu, cử tri thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đợt này, đặc khu Côn Đảo có 10 khu vực bầu cử, với gần 8.000 cử tri.