Chủ tịch TPHCM yêu cầu không để phát sinh cơ chế xin - cho trong đấu thầu

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, tổng công ty, công ty trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp công lập liên quan việc thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo hoạt động đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TPHCM về kết quả thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong phạm vi quản lý. Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không làm phát sinh cơ chế xin - cho.

Kết quả thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phạm vi phụ trách. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Các sở, ban, ngành, xã, phường và đặc khu, tổng công ty, công ty và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TPHCM cần quán triệt, chủ động triển khai ngay, đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Ngày 3/4, Thủ tướng đã ký ban hành Chỉ thị 12 về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị đã chỉ rõ thực tế vẫn tồn tại tình trạng dàn xếp, thông thầu, chuyển nhượng thầu trái quy định, gây tiêu cực, thất thoát và làm giảm hiệu quả đầu tư.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chỉ thị 12 cũng yêu cầu các cơ quan phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác đấu thầu, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực như thông thầu, dàn xếp đấu thầu.