Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được có thêm nhiệm vụ mới

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 TPHCM. Theo quyết định trên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo; các Phó Trưởng ban còn lại là Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm.

Thành viên của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 gồm lãnh đạo các sở, ngành của TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Sở Xây dựng TPHCM là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM; chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị quyết số 220 của Quốc hội, Nghị quyết số 297 của Chính phủ và quy định pháp luật hiện hành.

Song song đó, Ban chỉ đạo sẽ giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức. Trường hợp vượt thẩm quyền, đơn vị sẽ kịp thời báo cáo Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ban chỉ đạo cũng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp thực hiện dự án giữa các Bộ, ngành, UBND TPHCM, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và các đơn vị liên quan.

Điểm đầu của đường Vành đai 4 khi nối từ tỉnh Bình Dương vào TPHCM là đoạn cắt qua bờ sông Sài Gòn (Ảnh: Hải Long)

Cơ quan thuộc TPHCM và các tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ tham gia giải quyết nhiệm vụ thuộc chức năng, thẩm quyền của đơn vị. Ban chỉ đạo cũng được phép mời các tổ chức, chuyên gia để tư vấn, góp ý, phản biện các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện; thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện dự án.