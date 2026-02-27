Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hải Phòng rà soát kỹ từng khâu bầu cử

Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để in thẻ cử tri

Đoàn công tác Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, làm Trưởng đoàn, chiều 26/2 đã giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Hải An, Hải Phòng (Ảnh: Đàm Thanh).

Trước buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra thực tế tại một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Hải An.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy thành phố triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ luật định. Hải Phòng đã thành lập Ủy ban bầu cử thành phố gồm 35 thành viên; 7 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội với 119 thành viên; 18 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố với 264 thành viên.

Ở cấp xã, thành phố thành lập 113 Ủy ban bầu cử, 718 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 2.577 Tổ bầu cử tương ứng 2.577 khu vực bỏ phiếu.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và được bầu 19 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đối với HĐND thành phố, có 18 đơn vị bầu cử, bầu 85 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031. Ở cấp xã, tổng số đại biểu HĐND được bầu là 2.375 đại biểu tại 718 đơn vị bầu cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức gồm 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó 9 người do Trung ương giới thiệu; 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 3.952 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được triển khai nghiêm túc. Có 32/33 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 156/157 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố đạt tín nhiệm 100%.

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được hoàn thành đúng thời gian quy định. Thành phố đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ lập danh sách, in thẻ cử tri và quản lý thông tin bầu cử.

Bên cạnh đó, Hải Phòng đã ban hành khoảng 120 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các cấp; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày bầu cử 15/3.

Nâng cao nhận thức người dân về quyền và nghĩa vụ đi bầu cử

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận sự chủ động, bài bản, nghiêm túc của thành phố trong triển khai các bước chuẩn bị. Đồng chí yêu cầu Hải Phòng tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng phần việc; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Quảng cảnh cuộc làm việc (Ảnh: Đàm Thanh).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thành phố cần bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ đi bầu cử, phát động các phong trào thi đua để tạo khí thế sôi nổi, tin tưởng hướng tới ngày hội của toàn dân.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy khẳng định Hải Phòng sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác Trung ương. Thành phố cam kết huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.