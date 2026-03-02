Chủ tịch HĐND TPHCM: Dù trúng cử hay không vẫn làm hết trách nhiệm

Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An (TPHCM) tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An sáng 2/3 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tham dự hội nghị có Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh. Ông Võ Văn Minh ứng cử ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử số 1) gồm các phường Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cử tri hiểu rõ hơn về năng lực, trình độ và chương trình hành động của từng ứng cử viên, góp phần để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi có mặt tại phường Thuận An để vận động bầu cử và lắng nghe những tâm tư, đóng góp ý kiến của các cử tri.

Ông Võ Văn Minh cho biết, thời gian qua, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao. Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Võ Văn Minh cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong đó, ông Võ Văn Minh sẽ đề ra giải pháp hiệu quả để theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng kênh xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thông qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân thành phố.

Đồng thời, ông Võ Văn Minh sẽ chủ động phối hợp, đồng hành cùng UBND thành phố để nhanh chóng thể chế hóa đầy đủ, hiệu quả các chính sách của Trung ương, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 của Quốc hội.

Ngoài ra, với vai trò, trách nhiệm là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM hiện nay, ông Võ Văn Minh cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở; các dự án, công trình tồn đọng, vướng mắc kéo dài…

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thay mặt những ứng cử viên, ông Võ Văn Minh gửi lời cảm ơn đến các cử tri đã dành thời gian đến tham dự hội nghị, đóng góp ý kiến.

“Dù trúng cử hay không trúng cử, chúng tôi cũng sẽ hết sức cố gắng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của công dân, của người Đảng viên”, ông Võ Văn Minh khẳng định.