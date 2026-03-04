Chủ tịch Quốc hội dự lễ giao, nhận quân ở TPHCM

Sáng 4/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có mặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (Đại học quốc gia TPHCM) tại phường Đông Hòa. Đây là điểm giao, nhận quân khu vực 1 - điểm chính trong 6 khu vực giao, nhận quân trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ giao, nhận quân tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Điểm cầu này cũng có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7.

Sáng cùng ngày, hơn 2.500 thanh niên, gồm 2.058 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và 476 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, đã có mặt tại điểm giao, nhận quân khu vực 1 để sẵn sàng nhập ngũ. Khu vực này là nơi tiễn công dân nhập ngũ của 48 xã, phường trên địa bàn TPHCM.

Lễ giao, nhận quân năm nay được tổ chức trọng thể, trang nghiêm với lễ chào cờ, thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân... Cũng trong sáng 4/3, lễ giao, nhận quân diễn ra tại 5 khu vực khác trên địa bàn TPHCM.

Thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ sáng 4/3 (Ảnh: Nam Anh).

Trong đợt giao, nhận quân năm 2026, TPHCM là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước. Thành phố được giao tuyển chọn, gọi 9.105 công dân nhập ngũ, gồm 7.300 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 1.805 chỉ tiêu nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, 5 chỉ tiêu là nữ.

Trước đó, tối 3/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự hội trại tòng quân năm 2026 của xã Đông Thạnh (TPHCM). Sự kiện mang ý nghĩa tiếp lửa truyền thống, động viên thanh niên địa phương trước ngày lên đường nhập ngũ.