Lễ giao, nhận quân trên cả nước diễn ra ngày 4-5/3

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2026, từ ngày 4 đến 5/3, thanh niên trên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Thời gian qua cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Đến nay cơ quan quân sự địa phương, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn, đặc khu (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, cơ quan chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Tân binh lên đường nhập ngũ năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị nhận quân đã xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, vận chuyển tân binh về đơn vị; chuẩn bị chu đáo nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.