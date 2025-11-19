Chủ tịch Quảng Trị làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chiều 19/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về điều động, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định của Ban Bí thư đến ông Trần Phong (Ảnh: Trần Minh).

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Phong bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Phong, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Trần Minh).

Ông cam kết nhanh chóng nắm bắt thực tiễn, không ngừng học tập, rèn luyện; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của tỉnh và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Ông Trần Phong (51 tuổi), quê tỉnh Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Đại học Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Thạc sĩ Kinh tế.

Trước khi được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Trần Phong từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.