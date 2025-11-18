Nghệ An có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 34 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Võ Trọng Hải được đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỉ lệ 100% đại biểu có mặt.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải (Ảnh: Vĩnh Khang).

Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đổi mới tư duy, phương pháp điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt vì kết quả thực chất; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo.

Ông cũng cam kết cùng lãnh đạo tỉnh chăm lo phát triển con người, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hun đúc khát vọng vươn lên, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng quê hương Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với vị thế trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

“Tôi hiểu rằng mỗi lá phiếu tín nhiệm hôm nay là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh. Niềm tin đó là động lực để tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của tỉnh Nghệ An”, ông Hải phát biểu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng ông Võ Trọng Hải trên cương vị mới (Ảnh: Vĩnh Khang).

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hải tốt nghiệp sĩ quan chỉ huy, Đại học Biên phòng và có bằng Cử nhân đại học ngành luật.

Ông Võ Trọng Hải trưởng thành từ quân ngũ, từng đảm nhiệm các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 7/2020, ông Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tháng 9 cùng năm, ông Hải được phong hàm Thiếu tướng, tiếp tục giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho đến tháng 4/2021.

Từ tháng 4/2021 đến nay, ông Võ Trọng Hải là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 14/11, ông Hải được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Lễ công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với ông Hải đã được thực hiện chiều 17/11.

Người tiền nhiệm của ông Võ Trọng Hải là ông Lê Hồng Vinh, được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Sáng 18/11, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thực hiện quy trình bầu ông Lê Hồng Vinh làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.