Định hướng mới trong xử lý nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 19 yêu cầu các bộ ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công.

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, Thủ tướng lưu ý cần khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc xử lý theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trụ sở UBND quận 12 để trống sau sắp xếp chính quyền 2 cấp (Ảnh: UBND quận 12).

Với các cơ sở nhà, đất cơ quan, tổ chức được tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Thủ tướng quán triệt các bộ, ngành cần chỉ đạo cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng nhà, đất rà soát để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức.

Về hướng xử lý với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có, Thủ tướng yêu cầu báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền giao, điều chuyển tài sản quyết định giao, điều chuyển phần diện tích này cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng nếu phù hợp.

Với lãnh đạo các địa phương, Thủ tướng lưu ý cần chỉ đạo ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để bảo đảm cơ sở pháp lý, tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản công.

Trường hợp các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, Thủ tướng yêu cầu địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận quản lý, xử lý tài sản khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật, để kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý, tránh thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng ô tô, máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chuẩn, định mức.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng quán triệt kịp thời xử lý tài sản dôi dư theo hướng, với tài sản còn sử dụng được thì điều chuyển ngay cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu tài sản để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách.

Trường hợp tài sản hỏng, không còn sử dụng được hoặc không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.

Theo công điện của Thủ tướng, các địa phương căn cứ phạm vi dự toán ngân sách được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng để thực hiện mua sắm tài sản còn thiếu hoặc cần thay thế, bảo đảm cơ sở vật chất cho mô hình tổ chức bộ máy mới, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.