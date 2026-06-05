Cầu Đuống trước thời điểm tháo dỡ, khép lại hành trình lịch sử hơn 120 năm

Được xây dựng từ năm 1902 dưới thời Pháp thuộc, cầu Đuống bắc qua sông Đuống với tuổi đời hơn 120 năm tuổi không chỉ giữ vai trò giao thông huyết mạch mà còn là chứng nhân của nhiều giai đoạn phát triển đô thị, kết nối phường Việt Hưng với xã Phù Đổng ngày nay.

Hơn 120 năm đứng vững trên dòng sông Đuống, cây cầu không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch mà còn là chứng nhân của nhiều thăng trầm lịch sử.

Tuy nhiên, những dấu ấn của thời gian cùng áp lực giao thông ngày một lớn đã khiến cây cầu dần xuống cấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cấp, thay thế để bảo đảm an toàn khai thác.

Là cây cầu phục vụ cả giao thông đường bộ và đường sắt, cầu Đuống đang phải gánh lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực khai thác.

Áp lực giao thông lớn khiến cây cầu hơn một thế kỷ tuổi thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ vào các khung giờ cao điểm.

Trước tình trạng xuống cấp của cầu Đuống, cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo hạn chế tải trọng và giới hạn chiều cao phương tiện.

Những dấu ấn của thời gian hiện rõ trên cầu Đuống khi nhiều đoạn lan can đã hoen gỉ, xuống cấp và hư hỏng sau khi chịu tác động của thời tiết và lưu lượng giao thông lớn.

Mặt đường cầu Đuống qua rất nhiều đợt cải tạo đã xuống cấp với dày đặc vị trí bong tróc, ổ gà, lồi lõm tạo cảm giác xóc nảy cho người tham gia giao thông.

Nhiều vị trí trên mặt cầu đã được gia cố bằng các tấm thép. Tuy nhiên, khi phương tiện lưu thông qua khu vực này thường phát ra tiếng ồn lớn và rung xóc rõ rệt.

Trải qua nhiều đợt lũ lớn trên sông Đuống, khu vực chân cầu xuất hiện tình trạng xói mòn. Dù được gia cố nhiều lần, nước chảy xiết đã làm lộ một phần kết cấu bên trong.

Hiện nay, bên cạnh cầu Đuống cũ, dự án cầu Đuống mới với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu thông xe vào giữa tháng 9/2026.

Công trình nằm sát cầu Đuống cũ, được thiết kế gồm hai đơn nguyên song song, tách biệt giữa cầu đường bộ và cầu đường sắt.

Cầu đường sắt mới (màu đỏ) nằm ngay sát vị trí cầu Đuống cũ.

Vào tháng 9/2026, Hà Nội dự kiến chính thức tháo dỡ cầu Đuống cũ sau khi công trình thay thế được đưa vào khai thác. Việc phá dỡ cây cầu hơn 120 năm tuổi này nhằm khơi thông nút thắt giao thông thủy và hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực phía Đông Bắc Thủ đô.