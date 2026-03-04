Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu rà soát nguyện vọng cử tri tạm trú

Ngày 4/3, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TPHCM Võ Văn Minh có buổi làm việc với UBND các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 và HĐND TPHCM số 4,5,6 về công tác chuẩn bị bầu cử.

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TPHCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn)

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 tại TPHCM gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên; và các xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Nổi bật là tình trạng nhiều cử tri tạm trú xin được bỏ phiếu tại nơi đăng ký thường trú.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho biết, địa phương có hơn 35.000 cử tri là công nhân, người lao động đang sinh sống, trong đó nhiều người có nguyện vọng trở về nơi thường trú để tham gia bầu cử.

Tương tự, phường Thới Hòa có hơn 35.000 cử tri tạm trú. Lực lượng chức năng các khu phố đã tiến hành rà soát, nắm nguyện vọng của cử tri và thực hiện in thẻ cử tri.

Bên cạnh đó, phường Chánh Phú Hòa có khoảng 35.000 cử tri tạm trú. Địa phương đã rà soát được 25.000 người, trong đó chỉ khoảng 5.000 cử tri ở lại địa phương để tham gia bầu cử.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Võ Văn Minh đánh giá, đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Tuy nhiên, ông đề nghị các đơn vị bầu cử không được chủ quan, cần tiếp tục tập trung để công tác bầu cử và kiểm phiếu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Ông Võ Văn Minh cũng yêu cầu các đơn vị bầu cử bố trí khu vực niêm yết và khu vực bỏ phiếu rõ ràng, bảo đảm độ cao, kích thước phù hợp và màu sắc dễ quan sát để thuận tiện cho cử tri.

Theo ông Võ Văn Minh, việc bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri, vì vậy các địa phương cần chủ động rà soát, nắm bắt sớm nguyện vọng của cử tri để có phương án tổ chức phù hợp.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 4/3 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố quan tâm, kết nối với các công ty, doanh nghiệp để vận động, tạo điều kiện cho công nhân có thời gian đi bỏ phiếu bầu cử.

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Minh đề nghị Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ... phân công nhân sự về cơ sở, phối hợp cùng các địa phương hỗ trợ tổ chức, nâng cao hiệu quả của công tác bầu cử.