Chủ tịch HĐND TPHCM động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tham dự lễ giao, nhận quân trên địa bàn TPHCM tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi.

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an TPHCM, các ban ngành và địa phương.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM đã tặng hoa, gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc các tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong tiếng quân nhạc hùng tráng, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống, truyền đi thông điệp về niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ trước khi lên đường nhập ngũ, tân binh Đào Mạnh Bình (ngụ phường Bình Dương) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được khoác lên mình quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bình cho biết, dù phía trước sẽ có nhiều khó khăn, thử thách và những ngày huấn luyện vất vả, nhưng chính trong môi trường đó, người thanh niên sẽ được rèn luyện để trở thành người chiến sĩ kiên trung.

“Môi trường quân đội là trường học lớn, nơi giúp mỗi thanh niên trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, có lý tưởng và khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, Bình chia sẻ.

Năm 2026, TPHCM có khoảng 9.100 công dân lên đường nhập ngũ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Năm 2026, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 có 1.414 tân binh đến từ 28 xã, phường trên địa bàn, gồm 1.111 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 303 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Các tân binh thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 được giao về Lữ đoàn Hải quân 101, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân và Trung đoàn Bộ binh 24, Sư đoàn Bộ binh 10 (Quân đoàn 34).

Năm 2026, TPHCM có khoảng 9.100 công dân nhập ngũ, trong đó 7.300 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và khoảng 1.800 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.