Cần Thơ tập trung bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án hơn 7.200 tỷ đồng

Ngày 8/12, UBND TP Cần Thơ công bố những thông tin cập nhật về dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 đến Km7).

Theo đó, dự án là một công trình trọng điểm được HĐND TP Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 8/12/2023. Với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, dự án có quy mô toàn tuyến khoảng 7km, đi qua 3 phường Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông; có 11 nút giao đồng mức kết nối với các tuyến đường hiện hữu.

Nhiều mũi thi công của dự an đang được các đơn vị triển khai gấp rút (Ảnh: Phương Yến).

Hiện nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đã chỉ đạo các nhà thầu tập kết thiết bị, huy động nhân lực và tổ chức nhiều mũi thi công trên toàn tuyến.

Dự án dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 1.100 trường hợp, trong đó có 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Trọng tâm ưu tiên của toàn dự án hiện nay là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 31/12 để đảm bảo kịp tiến độ thi công.

Để giải quyết các vấn đề tồn đọng, UBND TP trước đó cũng đã ban hành công văn về chính sách bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị đảm bảo tối đa quyền lợi, sự ổn định trong đời sống và sản xuất của người dân, cam kết thực hiện với sự công bằng, công khai và minh bạch.

Các đơn vị thi công tập kết máy móc, thiết bị và chia thành nhiều mũi thi công trên toàn dự án (Ảnh: Phương Yến).

UBND TP cũng cho biết thêm, các phường liên quan đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP tiến hành kiểm đếm, đo đạc hiện trạng chi tiết, xác định khối lượng, đồng thời xem xét tính pháp lý về đất, nhà, công trình, vật kiến trúc của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng.

Mục tiêu cuối cùng là nhanh chóng phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả kịp thời theo đúng quy định.