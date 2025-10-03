Ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Chiều 3/10, HĐND TP Cần Thơ đã tổ chức kỳ họp chuyên đề khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Theo đó, tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Lâu (do đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long).

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, đây là niềm vinh dự to lớn của bản thân, đồng thời là trách nhiệm, trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân TP Cần Thơ đã tin tưởng giao phó.

“Cách đây hơn 7 tháng, tại hội trường này tôi đã phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũ nhiệm kỳ 2021-2026. Và hôm nay, tiếp tục lần thứ 2 trong năm 2025 nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương (Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang).

Tôi xin hứa sẽ trân trọng kế thừa và phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của người tiền nhiệm; nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt; nguyện đem hết khả năng, hiểu biết và tâm huyết, trách nhiệm của mình, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể để thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao", ông Tuyên phát biểu.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Trước khi hợp nhất 3 tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Trương Cảnh Tuyên làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hậu Giang.

Từ 20/2 đến 30/6/2025, ông Trương Cảnh Tuyên được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ngày 1/7, khi hợp nhất 3 địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang, ông Trương Cảnh Tuyên được chỉ định làm Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 27/9, tại Đại hội Đảng bộ đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trương Cảnh Tuyên được chỉ định làm Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ.