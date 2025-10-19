Chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách nhờ luật sư hỗ trợ pháp lý

Ngày 19/10, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự, xác nhận đã tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ anh P.D.L. (trú tại tỉnh Quảng Ngãi), chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách.

Theo ông Kỷ, công ty luật đã chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục cần thiết để hỗ trợ anh L. trong việc yêu cầu Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trả thưởng cho tờ vé số mang ký hiệu K39-25, với dãy số dự thưởng 996946, trúng giải đặc biệt trong kỳ mở thưởng ngày 26/9.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt của anh L. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Phía công ty xổ số thông tin với báo chí là ngày 20/10 sẽ làm việc với anh L. để giải quyết các vấn đề liên quan đến tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách. Chúng tôi sẽ đợi kết quả buổi làm việc này sau đó mới quyết định các bước tiếp theo”, ông Kỷ nói.

Theo luật sư Kỷ, nếu buổi làm việc không diễn ra hoặc không đạt được kết quả mong muốn, đơn vị sẽ yêu cầu Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trả lời bằng văn bản về nguyên nhân không trả thưởng cho tờ vé số của anh L., đồng thời nộp đơn khởi kiện vụ việc đến tòa án.

Trước đó, ngày 25/9, anh L. mua một tờ vé số của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai. Trên đường đi làm về, do tay ướt khi trú mưa, anh L. vô tình làm rách tờ vé số, tạo thành một lỗ thủng ở giữa.

Ngày 26/9, tờ vé số này trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Anh L. mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng vào ngày 2/10. Tờ vé số sau đó được chuyển về trụ sở chính của công ty.

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã mời anh L. đến làm việc. Biên bản buổi làm việc ghi nhận rằng công ty xác định tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất, do đó không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính.

Ngày 19/10, ông Trương Văn Thiêng, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, cho biết công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra tính hợp lệ đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt của anh P.D.L., nhằm tìm ra phương án giải quyết tối ưu nhất.