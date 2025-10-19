Thông tin mới vụ làm rách tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng

Ngày 19/10, anh P.D.L. (45 tuổi, trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, anh đã thuê luật sư để có thể khởi kiện ra tòa yêu cầu Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai trả thưởng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt vào ngày 26/9.

Theo anh L., ngày 25/9, anh mua một tờ vé số có ký hiệu K39-25 với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai. Trên đường đi làm về, anh L. đứng lại trú mưa và lấy thuốc lá trong túi quần ra hút. Do tay ướt, anh đã làm rách tờ vé số. Phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách tạo lỗ thủng ở giữa khiến anh L. chưa thể nhận thưởng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 26/9, tờ vé số của anh L. đã trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Ngày 2/10, anh mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại tỉnh Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tờ vé số được thu nhận, chuyển đến trụ sở chính của công ty.

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời anh L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

Theo biên bản buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai cho rằng, tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất. Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính.

Anh L. với tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách (Ảnh: Quốc Triều).

Sau đó, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã lập biên bản hoàn trả tờ vé số cho anh L.. Không đồng ý với kết luận trên, anh L. đề nghị Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai thành lập hội đồng thẩm tra, giám định tờ vé số để trả thưởng theo quy định.

Từ thời điểm đó đến nay, anh L. chưa nhận được thêm thông tin phản hồi của công ty xổ số.

Theo anh L., gia đình anh có 3 anh em, riêng anh vẫn chưa lập gia đình. Anh trai và em út đi làm ăn xa, anh ở nhà làm nghề phụ hồ và chăm sóc cha mẹ đã ngoài 70 tuổi.

Căn nhà nhỏ của anh L. ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Cuộc sống của anh khá khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm. Mẹ anh đang điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

“Nghề phụ hồ thu nhập thấp, trong khi mẹ tôi đang bệnh nặng. Tôi mong nhận được giải thưởng để lo cho mẹ”, anh L. chia sẻ.

Theo anh L., dù tờ vé số bị rách nhưng các dãy số và ký hiệu không bị ảnh hưởng nên vẫn đủ điều kiện nhận thưởng. Do đó, anh đã thuê luật sư để có thể khởi kiện vụ việc ra tòa án.