Hơn 50 người đã đến công an trình báo sau vụ vỡ hụi ở TPHCM

Ngày 27/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết, cơ quan công an đang lập hồ sơ, làm rõ vụ vỡ hụi trên địa bàn.

Nhà chức trách xác định, bước đầu đã có trên 50 hụi viên trình báo. Theo thống kê từ các bị hại, số tiền ước tính hơn 70 tỷ đồng. Con số chính thức đang được cơ quan chức năng tiếp tục cập nhật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang làm việc với chủ hụi, người này không có dấu hiệu lẩn trốn mà vẫn đối thoại với các hụi viên để tìm hướng giải quyết.

Đông người dân đến trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn trình báo (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngày 26/9, nhiều người dân tập trung đến trước nhà dân trên đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn để tìm gặp bà N.T.M.D. (chủ hụi).

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời mời các bên liên quan về trụ sở để làm việc.

Theo phản ánh, nhiều người đã bán nhà, bán xe để tham gia chơi hụi với bà D., góp số tiền 1-3 tỷ đồng, thậm chí có người lên đến gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi gần đến ngày hốt hụi, chủ hụi bất ngờ thông báo vỡ hụi.

Chia sẻ với phóng viên, chị T.T.A.L. (SN 1992, ngụ phường Vĩnh Hội) cho hay, chị đã góp 2,7 tỷ đồng và chỉ còn 5 ngày nữa đến lượt hốt thì chủ hụi thông báo vỡ hụi.

Chị T.T.A.L. bỏ gần 3 tỷ đồng theo các dây hụi nhưng chưa nhận được tiền (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo chị L., nhóm có khoảng 200 người tham gia, do bà N.T.M.D. làm chủ. Ban đầu việc góp và hốt hụi diễn ra minh bạch, nhưng thời gian gần đây, chủ hụi có nhiều biểu hiện bất thường.

Lo lắng cho số tiền lớn, nhiều hụi viên đã tìm đến nhà bà D. tại xã Xuân Thới Sơn. Tại đây, bà D. xác nhận vỡ hụi và đề nghị thương lượng, nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

“Ngoài tôi, chị gái tôi cũng góp hơn 2,6 tỷ đồng. Khi hay tin, tôi bủn rủn tay chân. Giờ còn nợ ngân hàng, con cái phải lo, tôi không biết phải xoay xở thế nào”, chị L. nghẹn ngào.

UBND xã Xuân Thới Sơn thông báo, những ai là bị hại trong vụ việc nói trên vui lòng đến Công an xã Xuân Thới Sơn (số 62, đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Sơn) để trình báo.