Chốt thời điểm đóng cửa sân bay Liên Lương từ ngày 4/3

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định đóng cửa sân bay Liên Khương trong gần 6 tháng, từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8.

Việc đóng cửa sân bay nhằm phục vụ thi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn của sân bay này.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam công bố đóng cửa tạm thời sân bay Liên Khương trên hệ thống thông báo tin tức hàng không; thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan; chỉ đạo các biện pháp khắc phục, xử lý vấn đề liên quan.

Sân bay Liên Khương ở Lâm Đồng (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, đơn vị khai thác sân bay Liên Khương đã báo cáo Bộ Xây dựng về tình trạng xuống cấp của đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn sân bay này.

Đơn vị này cho biết, đường cất hạ cánh 09/27 và hệ thống đường lăn sân bay được đưa vào khai thác từ năm 2007. Sau 19 năm hoạt động với tần suất cao, kết cấu bê tông nhựa đã vượt tuổi thọ thiết kế, thường xuyên chịu tải trọng lớn và tác động thời tiết đặc thù khu vực Tây Nguyên.

Trong nửa năm qua, mặt đường liên tục xuất hiện bong tróc, lún, nứt cục bộ, tập trung tại đầu 09 của đường băng. Riêng tháng 11/2025, đơn vị ghi nhận 29 điểm bong tróc cần xử lý. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ phát sinh vật thể lạ được cảnh báo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác.

Sân bay Liên Khương cách trung tâm Đà Lạt gần 30km, là cửa ngõ hàng không chính kết nối du khách trong nước và quốc tế đến với "thành phố ngàn hoa". Sau khi tỉnh Lâm Đồng được hợp nhất với Đắk Nông và Bình Thuận, Liên Khương vẫn đang là sân bay duy nhất của tỉnh.