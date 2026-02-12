Mặt đường băng sân bay Liên Khương liên tục bong tróc, nứt cục bộ

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, vừa báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình trạng xuống cấp của đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn sân bay Liên Khương.

Đơn vị này cho biết, đường cất hạ cánh 09/27 và hệ thống đường lăn sân bay được đưa vào khai thác từ năm 2007. Sau 19 năm hoạt động với tần suất cao, kết cấu bê tông nhựa đã vượt tuổi thọ thiết kế, thường xuyên chịu tải trọng lớn và tác động thời tiết đặc thù khu vực Tây Nguyên.

Một góc sân bay Liên Khương (Ảnh: Văn Minh).

Từ tháng 6/2025 đến tháng 1/2026, mặt đường liên tục xuất hiện bong tróc, lún, nứt cục bộ, tập trung tại khu vực cuối đường băng đầu 09. Riêng tháng 11/2025, đơn vị ghi nhận 29 điểm bong tróc cần xử lý. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ phát sinh vật thể lạ được cảnh báo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác.

Theo Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, thời gian qua, đơn vị phải trám, vá khẩn cấp hàng chục vị trí. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, không xử lý được nền móng đã lão hóa toàn diện.

Sản lượng khai thác tại Liên Khương tăng trưởng bình quân 24,3%/năm giai đoạn 2007-2025. Năm 2023, sân bay đạt 2,548 triệu hành khách, năm 2024-2025 duy trì xấp xỉ 2 triệu lượt khách mỗi năm, tạo áp lực lớn lên hạ tầng.

Một góc nhà ga sân bay Liên Khương (Ảnh: An Chi).

Theo Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, việc sửa chữa tổng thể là cần thiết và cấp bách nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay lâu dài. Đơn vị này đề nghị cơ quan chức năng cho phép đóng cửa tạm thời sân bay từ ngày 4/3 đến 25/8 để triển khai dự án sửa chữa tổng thể.

Sân bay Liên Khương, cách trung tâm Đà Lạt gần 30km, được người Pháp xây dựng từ năm 1933 tại huyện Đức Trọng, nay là xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đến tháng 6/2024, sân bay này đã được công nhận là Cảng Hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên. Sân bay Liên Khương là cửa ngõ quan trọng, đóng góp lớn vào thành công ngành du lịch Lâm Đồng.

Sân bay Liên Khương có tổng diện tích hơn 340ha, đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, đủ khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân hẹp như A320, A321 và tương đương.

Vào tháng 7/2024, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) cho phép đầu tư vào dự án sửa chữa sân bay Liên Khương. Đề xuất này nhằm nâng cấp đường băng hiện hữu để đảm bảo khả năng khai thác lâu dài, với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng.