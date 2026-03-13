Cho phép xe chạy tối đa 80km/h một số đoạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 13/3, ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế), cho biết đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại một số đoạn trên tuyến đường này.

Có 5 đoạn đã đủ 4 làn xe, tổng chiều dài hơn 10km, các phương tiện tham gia lưu thông được phép chạy với tốc độ tối đa 80km/h để tránh vượt nhau, giúp lưu thông thuận lợi hơn.

Phương tiện được phép chạy với vận tốc tối đa 80km/h tại một số đoạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, để bảo đảm an toàn giao thông khi triển khai dự án dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cơ quan chức năng hạn chế tốc độ tối đa 50km/h trên toàn tuyến đối với các loại phương tiện được phép lưu thông.

Việc điều chỉnh tốc độ tối đa đã ảnh hưởng lớn đến khả năng thông hành, các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm trên chiều dài gần 100km, kể cả tại các đoạn đã đủ 4 làn xe hoặc chưa thi công mở rộng.

Do đó, Khu Quản lý đường bộ II đề nghị Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh điều chỉnh tốc độ tối đa tại các đoạn chưa thi công để tăng khả năng thông hành và giảm bức xúc cho người tham gia giao thông.

Theo ông Long, đối với các đoạn đang thi công, mới chỉ 2 làn xe, phương tiện chỉ được chạy với vận tốc tối đa 50km/h.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn (giai đoạn 1) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có tổng chiều dài 98,3km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 37,3km, đoạn qua thành phố Huế dài 61km.

Năm 2022, tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác với quy mô 2 làn xe, bố trí các đoạn vượt dài 1-1,5km với quy mô 4 làn. Tốc độ khai thác tối đa 60-80km/h ở các đoạn 2 làn xe và tối đa 80km/h tại các đoạn 4 làn.

Sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này bộc lộ nhiều hạn chế, từng xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tháng 12/2025, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 2 làn xe lên 4 làn chính thức khởi công, gồm 2 gói thầu chính với 10 nhà thầu tham gia.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 6.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.