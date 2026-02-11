Người dân về miền Trung, cao tốc qua Đồng Nai ùn tắc từ sáng sớm

Từ sáng sớm 11/2 (24 tháng Chạp), người dân bắt đầu hành trình từ TPHCM về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đón Tết Bính Ngọ khiến tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây hướng từ TPHCM đi Lâm Đồng qua tỉnh Đồng Nai ùn tắc kéo dài, ô tô nhích từng chút.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây qua xã Xuân Quế, Đồng Nai ùn tắc kéo dài (Ảnh: Hồng Diễm).

Theo nhiều người dân, do sợ kẹt xe trên cao tốc nên các gia đình xuất phát từ rất sớm nhưng vẫn gặp cảnh ùn tắc. Từ 4h cùng ngày, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua xã Xuân Quế (Đồng Nai), trước trạm dừng nghỉ cao tốc dòng xe di chuyển ra các tỉnh miền Trung rất đông.

Chị Diễm (quản lý một cửa hàng tại trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) cho biết, từ 4h sáng, dòng xe gia đình, ô tô khách đã nối đuôi nhau di chuyển rất đông. Dòng xe ùn tắc từ công trường sân bay Long Thành đến trạm thu phí vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Dòng xe ùn tắc từ lúc 4h sáng 11/2 trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về các tỉnh miền Trung (Ảnh: CTV).

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều tài xế cũng chia sẻ cảnh ùn tắc trên 2 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây.

Anh Lê Văn Tuấn (42 tuổi, quê TP Huế) chở gia đình về quê đón Tết cho biết: "Gia đình tôi từ TP Biên Hòa khởi hành đi từ 4h sáng nhưng gần 3 giờ vẫn còn ùn tắc tại trạm thu phí cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ai cũng tưởng đi sớm đỡ kẹt xe nhưng dòng xe về quê đông quá nên ùn tắc kéo dài. Hy vọng qua được "nút thắt cổ chai" ở trạm thu phí, đường cao tốc sẽ thông thoáng hơn".

Theo nhiều tài xế, đoạn đường từ trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến trạm thu phí vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thường xuyên ùn tắc mỗi dịp cao điểm Tết. "Dù cơ quan chức năng đã sử dụng thu phí không dừng nhưng do qua trạm thu phí dòng xe giảm tốc độ nên xảy ra ùn tắc kéo dài", tài xế Lê Văn Tuấn chia sẻ.