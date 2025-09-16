Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức sửa đổi

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 279, thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức (sửa đổi) do Bộ Nội vụ trình.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật và các văn bản liên quan trình Quốc hội theo quy định.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội; chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Quốc hội về dự án Luật và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) đánh dấu bước chuyển quan trọng khi chuyển nền tảng quản lý viên chức từ "chức danh nghề nghiệp" sang "vị trí việc làm".

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được thiết kế theo nguyên tắc kế thừa và chỉnh lý những nội dung của Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cho phù hợp với quy định mới của Đảng và theo đúng nguyên tắc, mục tiêu với các nội dung cụ thể.

Nếu như luật hiện hành xác định viên chức đồng thời theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và hợp đồng làm việc, thì dự thảo mới bỏ quy định riêng về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quy định mọi khâu từ tuyển dụng, sử dụng đến quản lý viên chức đều dựa trên vị trí việc làm và hợp đồng làm việc.

Theo dự thảo, vị trí việc làm được định nghĩa là công việc gắn với chức vụ, chức danh viên chức dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đây là căn cứ để tính số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức và tổ chức tuyển dụng, sử dụng, quản lý. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Các tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ, năng lực, sản phẩm công việc sẽ không quy định chung cho từng hạng như trước mà được tích hợp vào từng vị trí việc làm, giúp các đơn vị có cơ sở bố trí, sử dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo luật sửa đổi lần này còn tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực công - tư, tạo cơ chế trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dự thảo cũng tập trung rà soát, bổ sung chính sách theo hướng đơn vị sự nghiệp được chủ động trong công tác quản lý, sử dụng nguồn nhân lực, phù hợp với chủ trương mới của Bộ Chính trị và thực tiễn.

Mục tiêu của việc này là hình thành cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng để đơn vị sự nghiệp công lập thu hút, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động, chuyên gia, nhà khoa học, phù hợp với nhu cầu nhân lực và điều kiện tài chính của đơn vị.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi cũng thể hiện định hướng tăng cường quản lý số và cơ chế khuyến khích, bảo vệ viên chức "dám nghĩ, dám làm" trong khuôn khổ pháp luật.