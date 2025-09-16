Chỉ đạo mới của Chính phủ trong việc "miễn viện phí toàn dân"

Chính phủ vừa có Nghị quyết 282 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Chương trình).

Chính phủ trước hết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhân viên y tế làm việc tại khoa Cấp cứu, một bệnh viện công ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án/Chương trình đưa nội dung giáo dục sức khỏe vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học, bậc học; triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục thể chất, dinh dưỡng học đường tại cơ sở giáo dục.

Thời gian hoàn thành việc này trong quý III/2026 và triển khai thường xuyên, theo yêu cầu của Chính phủ.

Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo được Chính phủ quán triệt là hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền.

Trong đó, Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, hoàn thành trong năm 2026. Trong thời gian này, Bộ cũng cần xây dựng Nghị định của Chính phủ về tiêm chủng.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp trong việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, chuyển một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về cấp tỉnh quản lý.

Bộ Y tế quản lý một số bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, đầu ngành để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn, đào tạo nhân lực chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, điều phối phòng, chống dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm hoạ, an ninh y tế. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ này, theo yêu cầu của Chính phủ, từ năm 2025 đến 2030.

Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp.

Cụ thể, Chính phủ cho rằng cần ưu tiên bố trí và bảo đảm mức tăng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho lĩnh vực y tế, bảo đảm ngân sách Nhà nước chi thường xuyên và chi đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Chính phủ cũng chỉ đạo bố trí ngân sách nhà nước để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là tại các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo…

Từ năm 2026, Chính phủ yêu cầu tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên; khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám bệnh miễn phí; hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Chính phủ lưu ý hoàn thành việc này trong năm 2028.

Bộ Y tế đồng thời được giao xây dựng Nghị định của Chính phủ thí điểm bảo hiểm y tế chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên theo lộ trình, hoàn thành trong năm 2027.

Chính phủ cũng khuyến khích phát triển bảo hiểm sức khỏe thương mại; nghiên cứu thí điểm, đa dạng hoá các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, liên kết giữa bảo hiểm y tế với bảo hiểm sức khỏe thương mại.