Chính phủ: Thu nhập từ mua bán vàng phải chịu thuế để hạn chế đầu cơ

Nội dung này được đề cập trong Nghị quyết 278 Chính phủ vừa ban hành về công tác xây dựng pháp luật tháng 9.

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật vừa qua, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến với 9 dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật này nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng.

Chính phủ yêu cầu có quy định rõ về việc thu nhập từ giao dịch mua bán vàng phải chịu thuế để tăng tính minh bạch của thị trường (Ảnh minh họa: Việt Đức).

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát quy định tại dự thảo Luật nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật về công nghệ cao...).

Việc sửa luật cũng cần đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

Chính phủ chỉ đạo rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả ...) vào đối tượng miễn thuế; đồng thời hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính đã báo cáo.

Đặc biệt, Chính phủ lưu ý cần đánh giá kỹ tác động của quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ cũng nhấn mạnh cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Bộ Tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.

Theo yêu cầu của Chính phủ, cần tăng cường việc phân cấp, phân quyền, trong đó nêu rõ “Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề còn biến động để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành”.

Với dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Chính phủ định hướng cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực công nghệ chiến lược nhằm tạo đột phá, tạo hành lang pháp lý để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh (cả trong và ngoài nước), khuyến khích hoạt động mua bán & nhập (M&A) các công ty nước ngoài đang nắm giữ công nghệ lõi để đi tắt đón đầu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, theo Chính phủ, phải tiếp tục rà soát cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân triển khai áp dụng trong thực tế sau khi Luật được Quốc hội thông qua.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể vào các dự án như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, Chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật thủy sản; Luật Trồng trọt…