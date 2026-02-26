“Nhận tin nhiều người gặp nạn ở hồ Thác Bà, chúng tôi lên đường ngay"

Không quản đêm tối, nguy hiểm rình rập, đưa 6 thi thể về với gia đình

“Ngay sau khi xảy ra vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà, chúng tôi nhận được điện thoại thông báo của người dân. Sau đó lãnh đạo xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) cũng gọi điện nhờ đội giúp đỡ tìm kiếm những người gặp nạn. Dù đang nghỉ Tết nhưng anh em trong đội lập tức trao đổi, lên kế hoạch di chuyển lên hồ Thác Bà ngay trong đêm 21/2”, Hà Minh Tân, Chủ nhiệm CLB Trái tim nhân ái, Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ, kể lại với phóng viên Dân trí.

Trên đường đi, thông tin vụ chìm tàu liên tục được cập nhật cho thấy nhiều nạn nhân mất tích, Tân gọi điện “rủ” thêm các đội tình nguyện, cứu hộ, cứu nạn khác ở Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình cùng hướng về Lào Cai.

Hà Minh Tân (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên trong đội tranh thủ ăn trưa trong lúc tham gia cứu hộ, cứu nạn (Ảnh: Hoàng Xá).

Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ mang theo 4 cano chuyên dụng, 2 thiết bị lặn - robot chuyên dụng, phục vụ tìm kiếm người mất tích.

Đội của Tân có robot lặn chuyên dụng nên được phân công tìm kiếm diện rộng, bán kính xa vị trí tàu chìm nhằm loại bỏ khả năng các nạn nhân trôi dạt. Gần vị trí tàu chìm có lực lượng quân đội, công an tìm kiếm.

“Khi nghe thông tin về số người đang mất tích trên hồ, toàn đội không khỏi nghẹn lòng. Dù biết đêm tối, sông hồ hiểm nguy rình rập nhưng nhìn thấy người thân của họ đứng trên bờ ngóng trông tin tức khiến anh em chúng tôi cùng động viên nhau cố gắng hơn nữa, nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích”, Tân nhớ lại.

Đến khoảng 15h ngày 22/2, một thợ lặn phát hiện 4 nạn nhân, sau đó lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 thi thể khác.

Sau khi hoàn tất thủ tục, đội của Tân cùng các nhóm ở Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình thực hiện "nhiệm vụ cuối cùng" là đưa thi thể 6 nạn nhân trở về với gia đình của họ.

Mỗi lần nhớ lại những câu chuyện cứu hộ, tìm kiếm người gặp nạn trên sông, hồ như vậy lại khiến chàng trai trẻ cùng các thành viên trong đội ngậm ngùi.

Đội của Hà Minh Tân cùng các đội thiện nguyện khác đưa 6 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà trở về gia đình để lo hậu sự (Ảnh: Hoàng Xá).

Cách đây không lâu, hai người đi xe máy tử vong sau va chạm với ô tô đi ngược chiều trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, Phú Thọ. Gia đình nạn nhân đã gọi điện “cầu cứu”, nhờ đội cứu hộ của Tân giúp một chuyến xe 0 đồng, đưa thi thể trở về quê nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay thuộc Phú Thọ).

“Lúc nghe người nhà trình bày hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân có hai con thơ còn nhỏ, anh em trong đội đã thông qua Facebook để “xin” 5 triệu đồng mua áo quan cho nạn nhân từ những tấm lòng hảo tâm. Ngay khi đủ số tiền này, chúng tôi đã thông báo dừng tiếp nhận ngay”, Tân nói.

Tìm kiếm trên 100 trường hợp mất tích và quan điểm “tình nguyện 100%”

Tân quê ở Phú Thọ, nhà gần sông Đà. Chứng kiến nhiều vụ đuối nước trên sông mà người thân chỉ biết đứng trên bờ khóc, không có kinh phí thuê các đội tìm kiếm, chàng trai trẻ sinh năm 1997 nảy ý định thành lập một đội cứu nạn, cứu hộ.

Ban đầu không có thiết bị, chỉ có 2-3 anh em cùng làng chơi với nhau chung ý tưởng thiện nguyện kiểu “vác tù và hàng tổng”. Đến khi nhiều người dân trong vùng biết tới hoạt động của nhóm, Tân mới đi tới quyết định thành lập đội CLB Trái tim nhân ái và Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ.

Lúc đầu, kinh phí duy trì hoạt động chủ yếu do các thành viên tham gia tự nguyện đóng góp. Lâu dần các hoạt động cứu nạn, cứu hộ ngày càng nhiều lên khiến chi phí xăng dầu, phương tiện phải có sự ủng hộ của các “mạnh thường quân”.

Hà Minh Tân cùng các thành viên trong đội tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt (Ảnh: Hoàng Xá).

“Nhiều mạnh thường quân theo dõi nhiều hoạt động thiện nguyện của đội đã làm nên có sự tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ. Nhờ đó mà anh em cũng có kinh phí hoạt động. Từ một chiếc cano nhỏ do các thành viên bỏ tiền túi ra mua khi thành lập đội vào năm 2019, đến giờ đội đang có 4 cano, một bình lặn, một robot. Các thành viên đều được học, tập huấn thường xuyên về quy trình lặn, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu người bị đuối nước...”, Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ thông tin.

Mấy năm qua, đội của Tân đã hỗ trợ tìm kiếm trên 100 trường hợp mất tích. Riêng năm 2025, đội tham gia 35 hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Mỗi khi có thiên tai, bão lũ xảy ra, các thành viên luôn sẵn sàng lên đường.

“Anh em trong đội nhớ mãi đợt đi cứu hộ bão lũ ở tỉnh Thái Nguyên năm 2025 với nhiều thiếu thốn, hiểm nguy khi lao vào tâm lũ mênh mông nước để hỗ trợ bà con sơ tán người và tài sản. Đứng trước những mất mát, khổ cực của người dân, anh em luôn phải tự động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, với phương châm phải đảm bảo an toàn thì mới triển khai”, chàng trai 29 tuổi tâm sự.

Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ tìm kiếm người mất tích trên sông (Ảnh: Hoàng Xá).

Không chỉ giúp người, cứu hộ, cứu nạn dưới sông nước, Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ cũng đang vận hành xe cứu thương 0 đồng, đưa người nghèo khó tới bệnh viện hoặc trường hợp bị "bệnh viện trả về". Mô hình xe cứu thương 0 đồng sẽ được mở rộng trong thời gian tới nhằm hỗ trợ thêm nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa. Những lớp dạy kỹ năng bơi (miễn phí) cho trẻ em vào mùa hè cũng sẽ được Tân cùng toàn đội thực hiện.

Đa số thành viên của Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ làm kinh doanh tự do. Dù vậy, Tân phải sắp xếp, chia thành các nhóm để đảm bảo công việc cũng như giảm tải áp lực khi vụ việc cần hỗ trợ xảy ra liên tiếp.

“Ngay từ khi tham gia đội, mỗi thành viên đều phải hiểu rõ tham gia tình nguyện 100%, không lương, không lợi ích cá nhân, không lợi dụng hoạt động cứu hộ để PR cá nhân, xin tài trợ riêng, nhận phong bì, quà biếu không minh bạch. Tất cả thành viên luôn đặt tính mạng nạn nhân và uy tín tập thể lên trên cái tôi cá nhân. Chỉ cần một người làm sai, cả đội sẽ bị ảnh hưởng”, Hà Minh Tân nói về quan điểm hoạt động.

Hà Minh Tân cùng các thành viên trong đội được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Phú Thọ khen thưởng, tôn vinh (Ảnh: Hoàng Xá).

Những năm qua, cá nhân Hà Minh Tân cùng Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ cũng như các cấp chính quyền địa phương, cơ sở.

Hà Minh Tân cũng được chứng nhận là tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2020-2025.