Chim cao cát bụng trắng quý hiếm bay vào quán nhậu

Ngày 3/10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột - Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tiếp nhận cá thể chim cao cát bụng trắng do người dân giao nộp và sẽ bàn giao cơ quan có chuyên môn để bảo tồn.

Trước đó tối 2/10, một con chim đã bay vào phòng ngủ của nhân viên tại quán nhậu trên đường Lê Thánh Tông (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Con chim lớn bay lượn trong phòng và đậu trên cánh cửa.

Chim cao cát bụng trắng bay vào quán nhậu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chủ quán chụp hình để tra cứu trên internet thông tin về loài chim này. Sau khi đọc được thông tin đây là chim cao cát bụng trắng rất quý hiếm, chủ quán nhậu đã liên hệ với cơ quan kiểm lâm.

Chim cao cát bụng trắng có tên khoa học Anthracoceros albirostris. Đây là loài chim hoang dã thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Loài chim này thường được sinh sống ở Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á.