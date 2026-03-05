Chiếc vạc đồng khổng lồ đúc để tôn xưng Sư tổ nghề đúc đồng Việt Nam

Chiếc vạc đồng khổng lồ được bố trí ở khu vực rất rộng để du khách ngắm (Ảnh: Thái Bá).

Đàn Kính thiên ở Ninh Bình thời gian gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đổ về tham quan, chiêm bái nơi linh thiêng bậc nhất trong lòng Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Nơi đây, hơn 1.000 năm trước vua Đinh Tiên Hoàng đế đã lập đàn tế trời.

Giữa Đàn Kính thiên - nơi hội tụ trời cao, đất dày và lòng người - một chiếc vạc đồng được đặt trang trọng thu hút sự chú ý của mọi người. Đại diện Ban quản lý khu Đàn Kính thiên chia sẻ, chiếc vạc đồng khổng lồ được đúc để tôn xưng Thiền sư Nguyễn Minh Không, vị Quốc sư thời Lý, Sư tổ nghề đúc đồng và Sư tổ nghề thầy thuốc Việt Nam.

Chiếc vạc nặng 9 tấn 95, cao 4,5m được đặt trang trọng bên Bếp Trời cổ xưa. Chị Hà, nhân viên quản lý khu Đàn Kính thiên, lý giải chiếc vạc được đúc với các con số trên có ý nghĩa: Số 9 trong văn hóa phương Đông là số của trời, của sự trường cửu; số 5 là trung tâm của ngũ hành, là vị trí của con người giữa vũ trụ. Bởi vậy, chiếc vạc không chỉ là kim loại, mà là biểu tượng của Thiên - Địa - Nhân hòa hợp.

Đại diện Ban quản lý khu Đàn Kính thiên chia sẻ, chiếc vạc đồng khổng lồ được đúc để tôn xưng Thiền sư Nguyễn Minh Không (Ảnh: Thái Bá).

Mặt chính của chiếc vạc đồng chạm khắc hình ảnh, thông tin về thân thế, sự nghiệp của Thiền sư Nguyễn Minh Không (bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hán). Thiền sư sinh ra trên chính mảnh đất này, không chỉ là một cao tăng đắc đạo, ngài đã chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông, được phong Quốc sư và trong dân gian được tôn là Tổ nghề đúc đồng, Tổ nghề thầy thuốc.

Truyền thuyết kể rằng, Thiền sư đã góp phần tạo nên những công trình bằng đồng đồ sộ của thời Lý - biểu tượng cho trí tuệ và thịnh trị của nước Đại Việt xưa.

Xung quanh các mặt còn lại của vạc đồng là hình ảnh về Đức Phật chúng sinh và muôn loài; hình ảnh về các thắng cảnh đẹp của Việt Nam... "Chiếc vạc này không được đúc để phô trương quyền lực. Nó được đúc để tri ân: Tri ân bầu trời đã ban ánh sáng, tri ân đất mẹ đã cho nguồn sống, tri ân tổ tiên tri ân Quốc sư Minh Không đã luyện đồng và luyện đức", chị Hà thông tin thêm.

Hình ảnh về biển đảo của Việt Nam cũng được khắc họa rõ nét trên thân vạc. Khung cảnh thể hiện vẻ đẹp yên bình nơi tiền tiêu của đất nước: Có cột mốc chủ quyền, bên trên là lá cờ Tổ quốc tung bay, có nhà dân, ngôi chùa, đoàn thuyền đánh cá, chim hải âu, cây cối xanh tốt...

Du khách thích thú chụp ảnh kỷ niệm bên chiếc vạc đồng khổng lồ (Ảnh: Thái Bá).

Đại diện Ban quản lý khu Đàn Kính thiên tiết lộ thêm về hình thể chiếc vạc đồng khổng lồ này. Theo đó, miệng vạc được đúc mở rộng như bầu trời để đón khí thiêng của vũ trụ, hứng ánh sáng nhật nguyệt, tượng trưng cho lòng bao dung của Thiên đạo. Thân vạc vững chãi như núi, đứng giữa Tràng An đá vôi nghìn năm, bền bỉ trước phong ba, biểu tượng cho cốt cách và ý chí Việt Nam. Chân vạc bám sâu vào đất, như rễ nguồn ôm lấy mẹ hiền, như tổ tiên bám đất giữ làng, nhắc hậu thế không quên cội nguồn.

Ba phần ấy hợp thành một trục thẳng đứng: Trên là trời, dưới là đất, giữa là con người.