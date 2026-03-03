Diễn biến mới về đề án xây sân bay Ninh Bình

Ngày 3/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã nhận được văn bản của Bộ Xây dựng về những ý kiến góp ý đối với Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Ninh Bình.

Một trong những vị trí tỉnh Ninh Bình trình đề án xây dựng cảng hàng không (Ảnh: Thái Bá).

Vị lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, sau khi nhận được văn bản từ Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Ninh Bình, đáp ứng yêu cầu của Bộ Xây dựng.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao Sở Xây dựng tổng hợp, gửi Cục Hàng không Việt Nam và báo cáo UBND tỉnh. Đến nay, đơn vị tư vấn vẫn chưa thực hiện xong, vẫn đang nghiên cứu làm rõ vùng bay và phương thức.

Trước đó, Bộ Xây dựng có công văn gửi UBND tỉnh Ninh Bình ý kiến về Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Ninh Bình. Theo bộ này, văn bản không chỉ nêu quan điểm của riêng Bộ Xây dựng mà còn tổng hợp ý kiến chuyên môn từ các bộ, ngành, cùng một số hãng hàng không trong nước.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030 (được phê duyệt năm 2023) chưa xác định vị trí sân bay Ninh Bình. Toàn bộ nhu cầu vận chuyển hàng không của khu vực này thực tế đã được phân bổ cho các cảng hàng không hiện hữu như: Nội Bài (Hà Nội), Gia Bình (Bắc Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) và Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Khu vực phường Liêm Tuyền, một trong những vị trí Ninh Bình dự kiến xây dựng cảng hàng không quốc tế (Ảnh: Thái Bá).

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và giao thông đề nghị tỉnh Ninh Bình cần đặc biệt bổ sung đánh giá về sự phân bổ nhu cầu vận tải khi đặt trong thế đối sánh với các loại hình giao thông khác. Trọng tâm là phải làm rõ tác động của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và mạng lưới đường bộ cao tốc đang ngày càng hoàn thiện đối với sản lượng khách của sân bay.

Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Ninh Bình mà tỉnh Ninh Bình trình, đưa ra 3 phương án vị trí đặt sân bay, theo Bộ Xây dựng vấn đề này nhận được nhiều cảnh báo từ các cơ quan chuyên môn.

Theo đó, các tọa độ này đều nằm rất gần hệ thống sân bay dân dụng (Nội Bài, Cát Bi, Gia Bình, dự kiến sân bay thứ hai vùng Thủ đô) và cả sân bay quân sự Kiến An (Hải Phòng), Gia Lâm (Hà Nội). Điều này dẫn tới nguy cơ gia tăng xung đột không lưu rất lớn, đặc biệt là vào các thời điểm thời tiết xấu hoặc có mật độ bay cao. Do đó, việc tổ chức vùng trời cần được đánh giá trên bình diện tổng thể toàn miền Bắc để đảm bảo tính khả thi, làm cơ sở khoa học xây dựng phương thức bay.

Ngoài ý kiến của Bộ Xây dựng, các chuyên gia hàng không, Bộ Tài chính cũng yêu cầu đơn vị lập đề án phân tích rõ sân bay Ninh Bình sẽ mang vai trò chia sẻ gánh nặng cho hệ thống hiện tại hay tạo ra dư địa phát triển mới.

Còn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu lưu ý với đề án, nếu phát triển theo mô hình sân bay thương mại đại trà trong bối cảnh Đồng bằng sông Hồng đã có mật độ sân bay dày đặc, dự án có thể đối mặt với nguy cơ phân tán nguồn khách, khó duy trì các đường bay ổn định và rủi ro lãng phí nguồn lực đầu tư.

Một điểm đáng lưu ý trong văn bản Bộ Xây dựng gửi tỉnh Ninh Bình là phương án tài chính đầu tư dự án Cảng hàng không Ninh Bình theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đang phụ thuộc quá nhiều vào giả định tăng trưởng khách ở mức cao và các chính sách ưu đãi từ Nhà nước, do vậy cần rà soát lại để bảo đảm tính khả thi thực tế.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Ninh Bình hoàn thiện đề án và gửi tới Cục Hàng không Việt Nam rà soát, đánh giá trước khi báo cáo Bộ Xây dựng triển khai các bước tiếp theo.