Giới thiệu Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 13/1, Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cử tri cơ quan để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày lý lịch trích ngang, cử tri đã phát biểu nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác và mối quan hệ với tập thể của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cam kết nỗ lực thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị thống nhất giới thiệu ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cũng tại hội nghị, cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM biểu quyết danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM gồm: Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn.

Hội nghị cử tri nơi công tác là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, góp phần phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (SN 1967) quê quán tại tỉnh Tây Ninh, có trình độ Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Lý luận chính trị.

Từ tháng 6/1994 đến tháng 9/2010, ông Trần Lưu Quang là chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh. Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng cũ, thuộc tỉnh Tây Ninh Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng cũ, thuộc tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2019, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng cũ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 2/2019 đến tháng 5/2021, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 1/2023, ông là Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2024, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng.

Từ tháng 8/2024 đến ngày 25/8/2025, ông làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trước khi sắp xếp bộ máy, sau đó là Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ngày 25/8/2025, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I diễn ra ngày 14/10/2025, ông Trần Lưu Quang được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.