Bí thư Trần Lưu Quang chủ trì thông báo kết quả Đại hội XIV tại TPHCM

Sáng 28/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị báo cáo viên Trung ương về Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại điểm cầu TPHCM. Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước.

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, đổi mới và mang tính hành động cao, thể hiện tư duy mới và tầm nhìn xa. Đây là lần đầu tiên, Văn kiện Đại hội được xây dựng kèm theo chương trình hành động cụ thể, chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm.

Công tác nhân sự tại Đại hội XIV của Đảng được thực hiện qua nhiều vòng, chủ động dân chủ minh bạch đảm bảo đúng quy trình theo phương châm dân chủ, khách quan, minh bạch, hiệu quả.

Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng cũng xác định, bước vào giai đoạn mới, thế giới được dự báo tiếp tục chuyển dịch mạnh về cấu trúc quyền lực, mô hình tăng trưởng và trật tự kinh tế; các xu hướng lớn như chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, an ninh dữ liệu; cùng với các thách thức như biến đổi khí hậu, già hoá dân số, bất bình đẳng, rủi ro xung đột. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực thích ứng và năng lực tự chủ chiến lược.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM tham dự hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Văn kiện lần này nhấn mạnh rất nhiều đến yếu tố hành động. Tổng Bí thư Tô Lâm nói rất nhiều về việc "làm đến cùng". Ngay tối bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", bà Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, phương châm Đại hội XIV của Đảng là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển“. Đây là lần đầu tiên, "Đột phá" được đưa vào phương châm của một kỳ Đại hội Đảng.

"Tổng Bí thư Tô Lâm đã phân tích rất nhiều vì sao chúng ta cần đột phá. Để tầm nhìn 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thì từ bây giờ phải có những bước đi đột phá. Tầm nhìn xa thể hiện rất rõ qua quan điểm này", bà Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước (Ảnh: Q.Huy).

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng thường trực Trung ương Đảng cũng thông tin về thông tin đại biểu dự Đại hội, kết quả bầu cử nhân sự và các điểm nhấn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ TPHCM có 80 đại biểu, gồm 5 đại biểu đương nhiên và 75 đại biểu được Bộ Chính trị chỉ định. Ngoài ra, thành phố có 9 đại biểu dự khuyết.

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV được công bố ngày 22/1 vừa qua, Đảng bộ TPHCM có 7 đại biểu. Trong đó, 6 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết.