Bí thư Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Tô Bửu Giám

Ngày 26/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Tô Bửu Giám nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Tô Bửu Giám.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi đảng viên Tô Bửu Giám (Ảnh: Hoàng Quy).

Ông Tô Bửu Giám (SN 1927, quê quán TP Cần Thơ) là nguyên trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông có nhiều đóng góp lâu dài, bền bỉ và to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của đảng viên Tô Bửu Giám trong cả thời kỳ chiến tranh và hòa bình, qua nhiều cương vị công tác, luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tô Bửu Giám (Ảnh: Hoàng Quy).

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện với ông Tô Bửu Giám và các thành viên trong gia đình. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của đảng viên Tô Bửu Giám đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc đảng viên Tô Bửu Giám sống trường thọ, sống vui, sống khỏe bên gia đình, con cháu. Bí thư Trần Lưu Quang cũng tin tưởng đảng viên Tô Bửu Giám tiếp tục là “cây cao bóng cả”, tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo.