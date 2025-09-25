Người dân phản ánh tới Cục trưởng CSGT, nam tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 25/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vừa lập biên bản xử phạt tài xế T.M.T. (SN 1977, trú tại TP Hải Phòng) do có hành vi điều khiển ô tô khách đi vào làn khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao.

Tài xế T. được CSGT cho xem lại hình ảnh vi phạm (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm trên, lái xe T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo C08, hành vi vi phạm của tài xế T. do người dân quay lại và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08.

Trước đó, vào lúc 10h20 ngày 23/9, lái xe T. có hành vi điều khiển ô tô biển số 50E-139.xx đi vào làn dừng khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao. Sau khi nắm được thông tin, CSGT đã xác minh và xử lý.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển xe đi vào làn dừng khẩn cấp Vành đai 3 (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.