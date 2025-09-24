Chỉ trong 12 tiếng, camera AI tại Hà Nội phát hiện 113 ô tô vượt đèn đỏ

Chiều 24/9, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa tiến hành lắp đặt thí điểm 2 camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội), để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, chỉ tính từ 0h đến 12h ngày 24/9, 2 camera AI trên đã tự động phát hiện 343 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp vượt đèn đỏ (1.339 xe máy; 113 ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay những trường hợp vi phạm sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe, để xác định chủ phương tiện. Đồng thời, cán bộ tại Trung tâm chỉ huy giao thông cũng sẽ kiểm duyệt lại thông tin trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội xử lý vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông nhận định số liệu trên cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở TP Hà Nội "đáng báo động" và cần được chấn chỉnh.

Sau việc thí điểm, Cục Cảnh sát giao thông cho biết hàng nghìn chiếc camera AI sẽ được lắp đặt trên toàn quốc trong thời gian tới.

Một chiếc xe máy vượt đèn đỏ bị camera phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, Cục cũng đang tham mưu Bộ trưởng Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Việc này nhằm phát động phong trào toàn dân lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.