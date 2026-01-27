Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của dàn linh vật đường hoa Nguyễn Huệ 2026

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa Tết độc đáo và đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM trên hành trình trở thành siêu đô thị quốc tế. Đây là năm thứ 23 sự kiện này được tổ chức, nét văn hóa đặc trưng của thành phố dịp Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (phường An Phú Đông), các đơn vị sản xuất đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện linh vật. Dự kiến, dàn linh vật được chuyển ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để lắp đặt trong vài ngày tới.

Điểm nhấn của đường hoa năm nay là linh vật ngựa khổng lồ cao gần 7m, dài 9m. Khi được đặt trên bệ cao 4m tại đường hoa, tổng thể mô hình sẽ đạt chiều cao ấn tượng. Thiết kế linh vật lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa của Thánh Gióng cưỡi về trời, mang ý nghĩa về sức mạnh và khát vọng vươn lên.

Linh vật ngựa được chế tác từ chất liệu xốp, chia thành nhiều phần rời và sau đó được gắn hoàn thiện vào bộ khung bằng sắt thép. Với màu vàng chủ đạo, linh vật này có trọng lượng khoảng 2 tấn.

Ngoài linh vật chính, xưởng của nghệ nhân Văn Tòng còn chế tác nhiều linh vật ngựa với tạo hình đẹp mắt, vui nhộn, góp phần làm phong phú thêm không gian đường hoa.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế với hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm trong cùng một không gian. Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ ánh sáng, mapping và AR hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị cho du khách.

Nghệ nhân Văn Tòng tiết lộ, linh vật ngựa sẽ có sự khác biệt rõ rệt giữa ban ngày và ban đêm nhờ công nghệ ánh sáng thông minh (smart lighting). Công nghệ này cho phép điều chỉnh và thay đổi màu sắc linh hoạt, tạo hiệu ứng thị giác sinh động hơn khi màn đêm buông xuống.

Bên cạnh các linh vật ngựa, cơ sở của nghệ nhân Văn Tòng còn thực hiện một lồng đèn cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Lồng đèn được thiết kế theo không gian hai chiều với hệ thống đèn bố trí bên trong và các trục xoay chuyển động liên tục.

Tiểu cảnh lồng đèn này sẽ nằm ở khu vực “Rực rỡ miền ký ức”, tái hiện những hình ảnh Tết dân gian, gợi nhắc ký ức truyền thống và bản sắc văn hóa Việt.

Tại phường Hiệp Bình, xưởng chế tác của anh Đỗ Thế Bình đang tập trung thi công các linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của đại cảnh "Giang sơn cẩm tú".

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi TPHCM hợp nhất cùng Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, hình thành siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á. Linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, sức mạnh vươn lên mạnh mẽ với khát vọng bứt phá trong giai đoạn mới.

Tại xưởng chế tác của anh Đỗ Thế Bình, khoảng 50 công nhân đang làm việc chia thành 2 ca mỗi ngày để đảm bảo tiến độ. Đến nay, cơ sở đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc và dự kiến vận chuyển linh vật ra lắp đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào đầu tháng 2.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, toàn bộ hệ khung của các linh vật và tiểu cảnh được xưởng gia cố bằng sắt, thép chắc chắn.

Đường hoa Tết 2026 vẫn giữ vững giá trị cốt lõi là lòng tự hào dân tộc qua các hình tượng lịch sử như ngựa sắt Thánh Gióng hay ngựa chiến Tây Sơn - những biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng vươn mình của TPHCM.

Anh Đỗ Thế Bình, chủ cơ sở sản xuất linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ trong nhiều năm, cho biết việc tạo hình linh vật ngựa năm nay dễ hơn linh vật rắn năm ngoái. Tuy nhiên, việc tích hợp hiệu ứng mapping cho ngày và đêm đòi hỏi đơn vị phải tính toán kỹ lưỡng và thi công mất nhiều thời gian hơn.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), mang đến một không gian vui chơi, giải trí và trải nghiệm văn hóa độc đáo cho người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán.