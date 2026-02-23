Chi hơn 2.675 tỷ đồng chống ngập, tránh tái diễn lũ lịch sử ở Quy Nhơn

Ngày 23/2, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt các giải pháp tăng cường, lộ trình thực hiện hệ thống tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, khu vực thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (cũ). Kế hoạch tổng thể, với tổng kinh phí hơn 2.675 tỷ đồng, nhằm mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ, tránh tái diễn tình trạng ngập nặng như đợt lũ lịch sử tháng 11/2025.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình, tập trung xử lý các "điểm nghẽn" dòng chảy. Các hạng mục trọng điểm bao gồm hoàn thiện hệ thống đê sông Cát, Cây Me và đầu tư trục thoát lũ Huỳnh Mai để giảm áp lực cho sông Hà Thanh - Trường Úc.

Nhiều khu dân cư ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai bị ngập nặng do lũ lịch sử cuối năm 2025 (Ảnh: Doãn Công).

Ngay trong năm nay, tỉnh Gia Lai dự kiến giải tỏa 75 hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ đê. Đồng thời, sẽ nạo vét, khơi thông nhiều tuyến sông trọng yếu và xây dựng đê bờ tả sông nhánh Hà Thanh nhằm bảo vệ khu dân cư.

Giai đoạn 2027-2030, địa phương sẽ hoàn thiện hệ thống đê sông Cát và Cây Me theo quy hoạch đã được phê duyệt. Cùng với đó, sẽ đầu tư xây dựng trục thoát lũ Huỳnh Mai, phân lũ sông Kôn từ đập An Thuận trực tiếp ra đầm Thị Nại, giảm đáng kể áp lực cho hệ thống sông Hà Thanh - Trường Úc.

Một hạng mục quan trọng khác là xây dựng cầu vượt lũ trên tuyến đường Điện Biên Phủ, thay thế tuyến giao thông kết hợp tràn hiện hữu, đảm bảo tiêu thoát lũ an toàn, bền vững.

Chưa bao giờ người dân sống hai bên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, chứng kiến cảnh nước ngập sâu như đợt lũ lịch sử tháng 11/2025 (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh quyết tâm kiên quyết tháo dỡ các công trình lấn chiếm hành lang đê, kè, lòng sông. Tỉnh cam kết không hợp thức hóa các vi phạm cũ và không để phát sinh vi phạm mới, nhằm đảm bảo hiệu quả tối đa của các giải pháp chống lũ.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 2.675 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026 dự kiến bố trí hơn 280 tỷ đồng, và giai đoạn 2027-2030 sẽ là khoảng 2.395 tỷ đồng.