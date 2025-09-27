Dịch vụ công của Hàn Quốc tê liệt do cháy trung tâm dữ liệu quốc gia

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia Hàn Quốc tối 26/9 (Ảnh: ANN).

Yonhap đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra tối 26/9 tại Cơ quan Dịch vụ Thông tin Quốc gia ở thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul khoảng 130km.

Ngọn lửa nhiều khả năng bắt nguồn từ một vụ nổ pin, dẫn đến hiện tượng “giải phóng nhiệt” tạo ra sức nóng cực lớn trong phòng máy chủ, khiến lực lượng cứu hỏa khó khống chế đám cháy.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết vụ cháy đã làm tê liệt nền tảng số nội bộ của chính phủ, khiến hệ thống thư điện tử chính thức và một số trang web bị ngừng hoạt động.

Hơn 600 dịch vụ và hệ thống trực tuyến của chính phủ vẫn chưa hoạt động vào sáng 27/9, bao gồm cả hệ thống định danh di động và dịch vụ bưu chính trực tuyến. Ông Kim Min-seok cảnh báo hành khách đi máy bay cũng có thể gặp gián đoạn.

Khoảng 170 lính cứu hỏa và 63 xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường và đám cháy về cơ bản được kiểm soát vào lúc 6h30 sáng nay.

Một công nhân được cho là đã bị bỏng độ 1 ở mặt và tay khi xử lý pin, gần 200 bộ pin lithium-ion bị phá hủy.

Trung tâm dữ liệu quốc gia đóng vai trò là máy chủ đám mây cho nhiều dịch vụ và cơ sở dữ liệu của chính phủ tại quốc gia châu Á có hạ tầng mạng dày đặc này, cũng như cho các trung tâm dữ liệu ở nơi khác.

Không có ước tính nào về thời điểm các dịch vụ sẽ được khôi phục, Giám đốc trung tâm dữ liệu Lee Jae-yong cho biết tại một cuộc họp báo với Reuters.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết nền tảng trực tuyến của chính phủ dành cho khiếu nại và kiến nghị cũng đã bị đình chỉ.

Ông Kim hôm thứ bảy đã gửi lời xin lỗi công chúng vì sự bất tiện này, đồng thời cho biết chính phủ sẽ nhanh chóng khôi phục các dịch vụ.

“Có những khó khăn trong việc khống chế đám cháy vì tính chất các hệ thống trọng yếu của chính phủ được tập trung tại một địa điểm”, ông nói tại một cuộc họp khẩn cấp được truyền hình trực tiếp.