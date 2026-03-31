Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội

Sáng 31/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND xã Hương Sơn (TP Hà Nội) cho biết khoảng 5h cùng ngày, tại khu vực xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn xảy ra một vụ cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 700m2.

Sau khi phát hiện đám cháy, người dân và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng báo động, đồng thời chữa cháy ban đầu nhằm khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy tại kho xưởng sản xuất bánh kẹo (Ảnh: Lê Thành).

Theo chính quyền địa phương, tại hiện trường ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ lan rộng do bên trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Trước tình hình đó, lực lượng tại chỗ gồm công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã tích cực chữa cháy bước đầu, di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân lân cận chống cháy lan.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội sau đó đã điều 12 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Đến khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang khu dân cư xung quanh. Công tác làm mát, dập tàn và kiểm tra hiện trường tiếp tục được triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy trở lại.

Người dân cùng cảnh sát di dời tài sản ra khỏi kho xưởng (Ảnh: Lê Thành).

Nhà chức trách cho hay, vụ cháy không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, đánh giá. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cảnh sát khuyến cáo, người dân và các cơ sở sản xuất cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.