Cháy trường mầm non ở Đồng Nai, hơn 60 trẻ kịp thoát nạn

Chiều 5/11, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đồng Nai, đã dập tắt đám cháy tại Trường Mầm non tư thục SLC Sầm Sơn (xã Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Hiện trường vụ cháy trường mầm non (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, trong lúc nhà trường hoạt động bình thường thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy từ căn phòng rộng khoảng 60m2 (dùng làm nhà kho) ở tầng 2.

Vật liệu bên trong dễ bén khiến lửa lan nhanh, khói đen nghi ngút. Giáo viên lập tức sơ tán các bé đang học ra sân, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đồng Nai, điều động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, các cô giáo đã nhanh chóng hướng dẫn khoảng 60 trẻ thoát ra sân trường an toàn.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.