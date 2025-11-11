Khoảnh khắc máy bay quân sự "ngựa thồ" của Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy, rơi tự do

Một máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi tại Georgia sau khi cất cánh từ Azerbaijan vào ngày 11/11. Ankara chưa công bố về thương vong.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gửi lời chia buồn về “các liệt sĩ của chúng ta”, trong khi các đội tìm kiếm và cứu nạn khẩn trương tới hiện trường.

Khoảnh khắc máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bốc cháy, rơi tự do xuống đất (Video: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo vụ rơi máy bay xảy ra gần biên giới giữa Georgia và Azerbaijan, đồng thời cho biết họ đang phối hợp với giới chức Georgia để tiếp cận khu vực. Hiện không rõ có bao nhiêu người trên máy bay.

Trong khi kết thúc bài phát biểu tại Ankara, ông Erdogan được các trợ lý đưa cho một mảnh giấy, sau đó ông nói rằng mình rất đau buồn khi nghe tin về vụ rơi máy bay.

“Xin Thượng đế phù hộ để chúng ta vượt qua tai nạn này với tổn thất ít nhất. Cầu mong linh hồn các liệt sĩ được yên nghỉ, và chúng ta hãy cầu nguyện cho họ", ông nói.

Ông Erdogan, Văn phòng Tổng thống và Bộ Quốc phòng không nêu nguyên nhân vụ rơi, cũng như không cung cấp con số thương vong. Truyền thông địa phương cho biết, dù không dẫn nguồn cụ thể, rằng trên máy bay có cả người Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan.

Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Georgia, và vị bộ trưởng Georgia này đang trên đường tới hiện trường vụ tai nạn.

C-130 Hercules là một máy bay vận tải hạng trung bốn động cơ và là loại máy bay không vận chiến thuật của nhiều lực lượng quân sự trên thế giới. Đây là sản phẩm do nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Trong suốt hơn 60 năm hoạt động, C-130 đã tham gia vào nhiều chiến dịch quân sự, dân sự và cứu trợ nhân đạo. Đây là dòng máy bay linh hoạt, có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ như bay một máy bay vũ trang hạng nặng, tấn công trên không, tìm kiếm và cứu hộ, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thời tiết, tiếp dầu trên không và máy bay cứu hoả.